Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Geram Yamaha Mundur dari GP Qatar 2026, Ancam Jatuhkan Hukuman Berat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |14:11 WIB
MotoGP Geram Yamaha Mundur dari GP Qatar 2026, Ancam Jatuhkan Hukuman Berat
MSEG geram melihat Yamaha menyatakan mundur dari GP Qatar 2026 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MOTOGP Sports and Entertainment Group (MSEG) geram dengan keputusan Yamaha mundur dari seri Qatar 2026. Mereka langsung mengingatkan adanya konsekuensi berat yang akan ditanggung jika ada yang mengikuti jejak pabrikan asal Jepang itu.

Yamaha Motor Racing yang menaungi tim pabrikan Monster Energy Yamaha dan tim satelit Pramac Racing, memutuskan mundur dari MotoGP Qatar 2026. Pilihan itu diambil sesuai dengan kebijakan umum dari perusahaan yang sejalan dengan peringatan dari Pemerintah Jepang.

Umbrella Girl tim Monster Energy Yamaha di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)
Umbrella Girl tim Monster Energy Yamaha di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

“Yamaha telah memberitahu MotoGP Group tentang keputusan untuk tidak berpartisipasi di MotoGP Qatar 2026. Yamaha masih berkomitmen penuh ke MotoGP dan tidak sabar untuk kembali pada MotoGP Portugal,” bunyi pernyataan resmi tersebut, dikutip Senin (2/11/2026).

1. Kecewa

Keputusan Yamaha untuk mundur dari MotoGP Qatar 2026 itu disambut negatif oleh MSEG atau Dorna Sports. Mereka kecewa dengan pilihan tersebut meski paham semua diambil berdasarkan kebijakan perusahaan induk.

“MotoGP merasa kecewa dengan keputusan Yamaha untuk tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar,” bunyi pernyataan resmi MSEG, dilansir dari Crash, Senin (2/11/2026).

“Meskipun kami memahami tim tersebut terikat oleh kebijakan korporat yang lebih luas yang membatasi perjalanan ke Timur Tengah, kami berpendapat keputusan ini tidak mencerminkan jaminan menyeluruh yang telah diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan kejuaraan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251562/tim_yamaha_memutuskan_mundur_dari_motogp_qatar_2026-0WfE_large.jpg
Penyebab Yamaha Putuskan Mundur dari MotoGP Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/43/3251508/marc_marquez-cxmY_large.jpg
Manajer Ducati Sebut Marc Marquez Salah Satu Pembalap Paling Penting Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251476/marc_marquez-PjvX_large.jpg
Hitung-hitungan Marc Marquez Bisa Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251460/marc_marquez-nqYw_large.jpg
Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 Setelah Kampiun MotoGP Malaysia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251454/marc_marquez-s3RH_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai Race Malaysia: Marc Marquez Kokoh di Puncak, Unggul 44 atas Jorge Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/38/3251453/marc_marquez-H4vV_large.jpg
Hasil MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Juara Dibuntuti Pedro Acosta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement