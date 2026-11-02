Kisah Veda Ega Bayar Lunas Kekecewaan di Australia dengan Podium Kedua Moto3 Malaysia

JAKARTA - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, berhasil membayar lunas dibatalkannya Moto3 Australia 2026 dengan meraih podium kedua pada Moto3 Malaysia 2026. Balapan Moto3 Australia yang sedianya digelar akhir pekan lalu itu dibatalkan karena cuaca buruk.

1. Bayar Lunas Moto3 Australia

Padahal saat itu, Veda Ega Pratama telah meraih pole position untuk pertama kalinya pada musim ini. Ia bahkan menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih pole position di kelas Moto3.

"Sangat senang juga minggu lalu sayangnya kami tidak bisa balapan di Phillip Island meski saya meraih pole position, tapi ya, saya membayarnya lunas di sini," kata Veda Ega usai Moto3 Malaysia di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026).

Pada Moto3 Malaysia 2026, Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi kedelapan. Ia langsung tancap gas merangsek ke urutan lima.

Penampilan impresifnya tak berhenti sampai di situ. Veda terus bersaing dengan para pembalap yang berada di zona lima besar hingga akhir balapan.

Dia sempat beberapa kali bertukar posisi dengan Alvaro Carpe, David Almansa, dan Hakim Danish sebelum memastikan podium kedua. Sementara, Maximo Quiles berhasil menjadi juara dalam balapan tersebut.

Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Selepas balapan, Veda mengaku bersyukur bisa mengunci posisi kedua dalam balapan kali ini. Pembalap Honda Team Asia itu senang karena bisa mencapai prestasi usai balapan di Australia pekan lalu batal.

"Alhamdulillah. Saya sangat, sangat senang bisa meraih podium di sini di Sepang. Terutama seluruh keluarga saya, ayah, ibu, dan adik/kakak perempuan saya, juga sepupu saya datang ke sini dan saya berhasil meraih podium, ini benar-benar lebih seperti lebih dari sekadar luar biasa," ujar Veda Ega.

Veda pun mempersembahkan kesuksesan ini untuk semua pihak yang tak lelah mendukungnya. Meski demikian, Veda tak ingin terlena dengan pencapaian ini dan segera bersiap untuk balapan berikutnya.

"Semua orang di sini, saya melihat tribun begitu ramai. Dan ya, saya akan menikmati hari ini. Tapi, saya juga harus ingat bahwa minggu depan ada balapan lainnya dan saya akan terus bekerja keras," tuturnya.