Kisah Veda Ega Pratama, Kalah Cepat dari Hakim Danish di Kualifikasi Moto3 Malaysia 2026

SEPANG — Sesi kualifikasi Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang pada Sabtu 31 Oktober 2026 menyajikan drama persaingan sengit. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team, Maximo Quiles, sukses merebut pole position, sementara wakil Indonesia dari Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengamankan posisi start kedelapan.

Sebelum perebutan posisi terdepan dimulai, empat pembalap yakni Adrian Cruces, Guido Pini, Ryusei Yamanaka, dan Marco Morelli terlebih dahulu berjuang lolos dari Q1. Veda sendiri berhak melaju langsung ke sesi Kualifikasi 2 (Q2) tanpa harus melewati Q1 berkat performa impresifnya pada sesi Practice.

1. Persaingan Ketat di Sesi Awal Q2

Memulai sesi Q2, Veda Ega langsung memacu motornya dan membukukan catatan waktu 2 menit 11,137 detik. Hasil lap awal tersebut sempat menempatkan pembalap muda Indonesia ini di urutan kedelapan.

Persaingan antarpembalap di lintasan berjalan sangat ketat seiring upaya mereka mengukir waktu terbaik. Alvaro Carpe sempat memimpin daftar pembalap tercepat di awal sesi.

Namun, posisi Carpe tak bertahan lama setelah digeser oleh David Almansa. Pembalap tersebut sukses melesat ke posisi puncak usai menorehkan catatan waktu 2 menit 10,571 detik.

Veda Ega Pratama

2. Strategi Pit Stop

Melihat persaingan yang makin panas, Veda memilih masuk ke pit untuk melakukan penyesuaian pada settingan motornya. Ia baru kembali mengaspal untuk melakukan run kedua saat sesi tersisa sekitar tujuh menit.