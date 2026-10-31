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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Malaysia: Marc Marquez Jauhi Jorge Martin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |16:38 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Malaysia: Marc Marquez Jauhi Jorge Martin
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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SEPANG – Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 kian memanas usai rampungnya sesi Sprint Race di Sirkuit Sepang, Malaysia, pada Sabtu (31/10/2026) siang WIB. Sesi balapan pendek yang diwarnai rintikan hujan ini menghasilkan perubahan signifikan di papan atas klasemen sementara, terutama untuk persaingan Marc Marquez vs Jorge Martin yang tengah bersaing ketat di puncak.

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, sukses keluar sebagai pemenang setelah tampil gemilang di tengah kondisi lintasan yang tricky. Sementara itu, posisi kedua berhasil diamankan oleh bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang tampil konsisten sepanjang balapan.

1. Jalannya Sprint Race

Jalannya Sprint Race di Sepang langsung menyajikan drama sejak awal. Pemegang pole position asal Gresini Racing, Alex Marquez, sempat memimpin jalannya balapan di awal lap, sementara Marc Marquez berada di posisi keempat.

Namun, petaka menimpa Alex Marquez saat memasuki lap ketiga ketika ia mengalami crash dan gagal melanjutkan sisa balapan. Insiden tersebut membuat Ai Ogura sempat mengambil alih pimpinan lomba, dikuntit ketat oleh Pedro Acosta dan Marc Marquez.

Menjelang tiga lap terakhir, Pedro Acosta sukses melancarkan serangan untuk merebut posisi pertama dari Ogura. Tak lama berselang, Marc Marquez turut melakukan manuver ciamik untuk menggeser Ogura dan mengamankan tempat kedua hingga garis finis.

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Keberhasilan finis di posisi kedua memberikan keuntungan besar bagi Marc Marquez di klasemen. Terlebih lagi, sang rival terdekat dalam perebutan gelar, Jorge Martin, harus absen dari seri Malaysia akibat cedera pergelangan tangan yang dialaminya pekan lalu.

2. Perubahan Poin

Absennya Jorge Martin dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marquez untuk memperlebar jarak di puncak klasemen sementara. Kini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memimpin kepemimpinan titel juara dunia dengan mengoleksi 374 poin.

 

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