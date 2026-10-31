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Gara-Gara Hal Ini, Veda Ega Pratama Tak Senang meski Raih Hasil Positif di Latihan Moto3 Malaysia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |08:58 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Veda Ega Pratama Tak Senang meski Raih Hasil Positif di Latihan Moto3 Malaysia 2026
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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SEPANG – Pembalapa asal Indonesia, Veda Ega Pratama, masih terus mencoba beradaptasi meskipun meraih hasil positif pada sesi latihan Moto3 Malaysia 2026. Veda masih mengulik pengaturan terbaik untuk motor, serta beradaptasi dengan kondisi cuaca yang tak menentu.

Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi ketiga secara catatan waktu dalam practice Moto3 Malaysia 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu sukses mencatatkan waktu 2 menit 11,519 detik di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Jumat 30 Oktober 2026.

1. Perjuangan Mencari Pengaturan Motor Terbaik

Dengan hasil ini, Veda hanya berselisih beberapa detik dari David Almansa (Intact GP) dan Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) yang berada di posisi pertama serta kedua. Hasil ini juga membuat Veda tak perlu melalui sesi kualifikasi pertama (Q1).

Veda, bersama 13 pembalap lainnya, langsung menuju Q2 untuk memperebutkan grid pada sesi balapan. Sedangkan, 11 pembalap lainnya akan berjuang dari sesi kualifikasi pertama.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Rider berusia 17 tahun itu mengaku sangat senang dengan hasil positif ini. Meski demikian, posisi ketiga tercepat ternyata harus dilalui dengan perjuangan keras untuk mencari pengaturan terbaik pada motornya.

"Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Ini adalah awal akhir pekan yang sangat baik, dan saya merasa percaya diri dengan motor sejak awal," kata Veda dilansir dari rilis resmi Honda Team Asia, Sabtu (31/10/2026).

"Saya berusaha menyelesaikan putaran sebanyak mungkin, baik pada sesi pagi maupun sore, sembari mencari pengaturan (setup) terbaik," tambah pembalap Honda Team Asia itu.

 

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