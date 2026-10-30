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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Pratama Finis Ketiga, Asapi Hakim Danish!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |13:19 WIB
Hasil Practice Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Pratama Finis Ketiga, Asapi Hakim Danish!
Veda Ega Pratama finis ketiga pada sesi Practice Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
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SELANGOR – Hasil Practice Moto3 Malaysia 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama berhasil finis posisi ketiga di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Jumat (30/10/2026) siang WIB, dengan 2 menit 11,519 detik!

Pembalap Honda Team Asia tersebut hanya kalah dari David Almansa dan Rico Salmela. Sementara, wakil tuan rumah Hakim Danish berada di urutan empat!

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Sesi Practice ini penting untuk mengetahui 14 pembalap yang akan langsung lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Sedangkan, sebelas rider sisanya harus melalui Q1 pada Sabtu 31 Oktober 2026.

Kecepatan Veda Ega sudah nampak sejak latihan bebas 1 (FP1). Di sesi itu, ia sukses mencetak waktu terbaik keempat dengan torehan 2 menit 11,819 detik.

Alvaro Carpe, yang dipastikan promosi ke Moto2 pada 2027, finis terdepan di FP1. Ia membukukan waktu terbaik 2 menit 11,585 detik.

Modal tersebut sangat bagus buat Veda Ega menatap sesi Practice. Sejak awal, pembalap asal Gunungkidul itu sudah bisa bersaing di baris depan.

 

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