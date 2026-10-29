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Penyebab Veda Ega Pratama Diliputi Perasaan Campur Aduk Jelang Moto3 Malaysia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |22:09 WIB
Penyebab Veda Ega Pratama Diliputi Perasaan Campur Aduk Jelang Moto3 Malaysia 2026
Veda Ega Pratama diliputi perasaan campur aduk jelang Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
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SELANGOR – Veda Ega Pratama mengaku perasaannya campur aduk jelang Moto3 Malaysia 2026. Meski menatap antusias, pembalap Honda Team Asia tersebut masih merasakan kekecewaan mendalam.

Veda Ega sebenarnya memiliki modal positif untuk menghadapi Moto3 Malaysia 2026 setelah berhasil merebut pole position di Australia. Namun, kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam balapan harus pupus akibat kondisi cuaca buruk yang membuat helikopter medis tidak dapat beroperasi.

1. Simpan Kekecewaan

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Pembatalan tersebut menjadi pukulan bagi Veda yang tampil menjanjikan sepanjang akhir pekan di Australia. Ia mengaku masih menyimpan kekecewaan karena tidak bisa memanfaatkan posisi start terdepan untuk memperjuangkan hasil terbaik.

“Saya sangat antusias untuk balapan di Malaysia. Tentu, saya kecewa karena tidak bisa balapan di Australia, terutama setelah berhasil meraih pole position dan merasa tampil kuat sepanjang akhir pekan,” kata Veda Ega dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Kamis (29/10/2026). 

Meski kecewa, pembalap berusia 17 tahun itu berusaha menerima keputusan pembatalan balapan di Australia dan mengalihkan fokus ke seri berikutnya. Veda Ega menilai dirinya harus segera bangkit agar bisa kembali menunjukkan performa terbaik di Malaysia.

“Saya benar-benar ingin berjuang dalam balapan tersebut, tetapi terkadang hal seperti ini terjadi dan kami harus menerima keputusan yang ada, lalu melangkah ke depan,” tutur Veda. 

Pembalap asal Gunungkidul itu juga mengambil sisi positif dari penampilannya selama menjalani rangkaian Moto3 Australia 2026. Keberhasilannya merebut pole position pertama dalam kariernya di kelas Moto3 menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan di Sirkuit Sepang.

 

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