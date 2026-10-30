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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Posisi 1, Jorge Martin Pilih Mundur!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:06 WIB
Hasil Practice MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Posisi 1, Jorge Martin Pilih Mundur!
Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat di Practice MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@motogp)
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SELANGOR – Hasil Practice MotoGP Malaysia 2026 sudah diketahui. Marc Marquez masih belum ada lawan dan finis tercepat dengan 1 menit 57,000 detik di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Jumat (30/10/2026) siang WIB.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Alex Marquez dan Ai Ogura. Sementara, Jorge Martin memutuskan mundur dan menghemat tenaga di sisa pekan balapan MotoGP Malaysia 2026.

Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)

Jalannya Sesi Practice

Sesi ini penting untuk menentukan 10 pembalap teratas lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Sementara, sebelas sisanya harus melalui babak pertama (Q1) untuk memperebutkan dua slot.

Di awal sesi, Fabio Di Giannantonio membukukan waktu terbaik 1 menit 57,982 detik. Seluruh pembalap menjajal percobaan pertamanya dengan menggunakan ban lunak.

Sementara, Marquez terpaut 0,60 detik dan mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 58,585 detik di kesempatan pertama. Ia harus puas duduk di urutan delapan pada 10 menit pertama.

Kejutan muncul dari Jorge Martin. Ia memutuskan untuk tidak ikut di sisa waktu Practice setelah melakukan percobaan pertama. Alhasil, Martinator wajib memulai kualifikasi dari Q1!

 

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