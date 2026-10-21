Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menang di Laga Pertama French Open 2026 Usai Juara Asian Games 2026, Begini Kata Leo/Daniel!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |06:31 WIB
Menang di Laga Pertama French Open 2026 Usai Juara Asian Games 2026, Begini Kata Leo/Daniel!
Leo dan Daniel memenangkan laga 32 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke 16 besar French Open 2026. Leo/Daniel mengalahkan wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dengan skor 21-18 dan 21-15 pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Leo mengatakan kemenangan tersebut sangat berkesan buatnya dan Daniel. Pasalnya, penampilan di French Open 2026 merupakan tanda Daniel Marthin sudah pulih dari cedera.

Leo dan Daniel melajuke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Leo dan Daniel melajuke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

"Alhamdulillah perasaannya pasti sangat senang, ini pertandingan yang saya tunggu juga setelah Asian Games. Sempat tertunda karena di Denmark Daniel cedera tapi hari ini bisa kembali," ujar Leo dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Rabu (21/10/2026).

1. Aturan Bikin Pemain Tak Nyaman

Leo mengaku sempat tergesa-gesa karena butuh penyesuaian terhadap aturan jeda waktu pertandingan. Menurutnya, aturan tersebut cukup membebani kenyamanan bermain.

"Bicara penampilan kami merasa terlalu terburu-buru karena time clock diberlakukan jadi semua seperti harus cepat. Kami belum nyaman dan mungkin kalau bisa tidak diberlakukan lagi," kata peraih medali emas Asian Games 2026 tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/40/3221315/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-cpDr_large.jpg
Hasil French Open 2026: Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Langsung Tersingkir dari Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220349/novak_djokovic-Hyxq_large.jpg
Penyebab Novak Djokovic Ogah Ikut Aksi Boikot Media di French Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/40/3247793//leo_rolly_bersama_daniel_marthin-epYP_large.jpg
Penyebab Ganda Putra Indonesia Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/482/3247672//daniel_marthin-VySe_large.jpg
Mengenal Cedera Siku yang Dialami Pebulu Tangkis Daniel Marthin hingga Mundur dari Denmark Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/40/3247624//leo_rolly_carnando_daniel_marthin-WXab_large.jpg
Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026, Pelatih Ungkap Kondisi Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/482/3245722//leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-1AB5_large.jpg
Kisah Daniel Marthin, Peraih 2 Medali Emas Asian Games 2026 yang Pernah Alami Gangguan Mata
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement