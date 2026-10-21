Menang di Laga Pertama French Open 2026 Usai Juara Asian Games 2026, Begini Kata Leo/Daniel!

GANDA putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke 16 besar French Open 2026. Leo/Daniel mengalahkan wakil Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dengan skor 21-18 dan 21-15 pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Leo mengatakan kemenangan tersebut sangat berkesan buatnya dan Daniel. Pasalnya, penampilan di French Open 2026 merupakan tanda Daniel Marthin sudah pulih dari cedera.

Leo dan Daniel melajuke 16 besar French Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

"Alhamdulillah perasaannya pasti sangat senang, ini pertandingan yang saya tunggu juga setelah Asian Games. Sempat tertunda karena di Denmark Daniel cedera tapi hari ini bisa kembali," ujar Leo dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Rabu (21/10/2026).

1. Aturan Bikin Pemain Tak Nyaman

Leo mengaku sempat tergesa-gesa karena butuh penyesuaian terhadap aturan jeda waktu pertandingan. Menurutnya, aturan tersebut cukup membebani kenyamanan bermain.

"Bicara penampilan kami merasa terlalu terburu-buru karena time clock diberlakukan jadi semua seperti harus cepat. Kami belum nyaman dan mungkin kalau bisa tidak diberlakukan lagi," kata peraih medali emas Asian Games 2026 tersebut.