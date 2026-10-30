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MotoGP Malaysia 2026: Sejumlah Pembalap Keluhkan Aspal Sirkuit Sepang, Disebut Mirip Trek Motocross!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |19:54 WIB
MotoGP Malaysia 2026: Sejumlah Pembalap Keluhkan Aspal Sirkuit Sepang, Disebut Mirip Trek Motocross!
Sejumlah pembalap mengeluhkan kondisi aspal di Sirkuit Internasional Sepang yang menjadi tuan rumah MotoGP Malaysia 2026 (Foto: VR46 Racing Team)
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SELANGOR – Sejumlah pembalap mengeluhkan kualitas aspal di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, tuan rumah MotoGP Malaysia 2026. Fabio Di Giannantonio menyebutnya seperti trek motocross, sementara Pedro Acosta kecewa tidak ada peningkatan.

Sirkuit Internasional Sepang direncanakan akan diaspal ulang jelang MotoGP Malaysia 2026. Tapi, hal itu tidak pernah terwujud. Apalagi, bulan lalu, mereka terpaksa menggelar F1 GP Bahrain 2026.

1. Motocross

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Situasi itu membuat kondisi aspal jadi lebih parah. Di beberapa bagian tampak ada gundukan yang mirip dengan trek motocross. Kemudian, beberapa pembalap mengeluhkan terkena lontaran kerikil.

“Setiap tahun, sepertinya aspal di sini semakin buruk. Tidak banyak gundukan, tetapi tetapi saat ban menyentuh aspal, situasinya menjadi sangat sulit. Bahkan, ada bagian-bagian aspal yang terlepas,” kata Acosta, dikutip dari Crash, Jumat (30/10/2026).

“Ini seperti trek motocross. Kami harus mengenakan pelindung dada. Ada banyak kerikil yang mental dari aspal,” kata Di Giannantonio.

“Saya terkena beberapa kerikil ketika melakukan latihan start di belakang pembalap lain,” sahut pria berpaspor Italia tersebut.

 

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