Kuasai Latihan Bebas, Tanda Marc Marquez Juara MotoGP Malaysia 2026?

MENGUASAI sesi latihan bebas 1 dan sesi latihan MotoGP Malaysia 2026, apakah pertanda Marc Marquez akan memenangkan balapan akhir pekan ini? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tercepat dalam sesi practice (latihan) MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada Jumat (30/10/2026).

Marc Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,000 detik. Sebelumnya di sesi latihan bebas 1 yang digelar tadi pagi, Marc Marquez mencatatkan 1 menit 58.912 detik.

Marc Marquez melesat di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@motogp)

Sabtu, 31 Oktober 2026 akan digelar sesi latihan bebas, kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Malaysia 2026. Kemudian pada Minggu 1 November 2026 akan digelar main race atau balapan utama MotoGP Malaysia 2026.

Jalannya Sesi Latihan

Sesi practice dimulai pukul 14.00 WIB atau 13.00 waktu setempat dalam kondisi cuaca cerah. Para pembalap langsung berupaya mencatatkan waktu terbaik demi mengamankan posisi kompetitif untuk melanjutkan rangkaian MotoGP Malaysia 2026.

Pada awal sesi, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sempat memimpin dengan catatan waktu 1 menit 58,620 detik setelah menyelesaikan dua putaran. Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Diogo Moreira (LCR Honda) menyusul di belakang pembalap Aprilia tersebut.

Persaingan di posisi teratas kemudian berlangsung ketat ketika Johann Zarco (LCR Honda) berhasil mengambil alih posisi Bezzecchi. Alex Marquez selanjutnya mencatatkan waktu lebih cepat sebelum Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) turut menyalip catatan waktu pembalap Gresini Racing tersebut.