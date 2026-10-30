Jorge Martin Masih Bisa Absen meski Diizinkan Balapan di MotoGP Malaysia 2026, Ini Penyebabnya!

Jorge Martin bisa sedikit bernapas lega setelah tim medis menyatakan dirinya lolos untuk balapan di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@motogp)

SELANGOR – Jorge Martin bisa sedikit bernapas lega setelah tim medis menyatakan dirinya lolos untuk balapan di MotoGP Malaysia 2026. Tapi, pembalap tim Aprilia Racing itu masih berpotensi absen!

Seperti diketahui, Martin gagal finis pada Sprint Race MotoGP Australia 2026 pekan lalu. Ia terjatuh di lap kedelapan dari 13 di tikungan delapan Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Sabtu 24 Oktober 2026.

1. Lampu Hijau

Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Akibat kecelakaan dalam kecepatan tinggi itu, pergelangan tangan kanannya retak. Martin terancam absen di MotoGP Malaysia 2026! Harapannya untuk mengejar titel juara dunia bisa saja sirna.

Tapi, Martin mendapat kabar baik karena cedera di pergelangan tangan kanannya tidak terlalu parah. Ia bahkan memutuskan menjalani pemulihan di Malaysia dengan harapan masih bisa balapan.

Angin segar berhembus usai tes medis di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, Kamis 29 Oktober 2026 siang WIB. Martin mendapat lampu hijau untuk bisa berkendara.

“Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis dari tim medis MotoGP dan dinyatakan fit untuk ambil bagian di latihan bebas 1 (FP1),” bunyi pernyataan resmi Aprilia, dikutip Jumat (30/10/2026).