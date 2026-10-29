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HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Top yang Comeback di MotoGP Malaysia 2026, Nomor 1 Calon Juara Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |20:04 WIB
2 Pembalap Top yang <i>Comeback</i> di MotoGP Malaysia 2026, Nomor 1 Calon Juara Dunia!
Berikut dua pembalap top yang comeback di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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BERIKUT dua pembalap top yang comeback di MotoGP Malaysia 2026. Salah satunya adalah calon juara dunia musim ini!

Pekan lalu, sejumlah pembalap absen dari gelaran MotoGP Australia 2026. Bahkan, balapan utama yang sedianya digelar, hanya akan diikuti oleh 19 orang rider!

Kini, di MotoGP Malaysia 2026, ada dua pembalap top yang akan kembali mengaspal. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap Top yang Comeback di MotoGP Malaysia 2026

1. Jorge Martin

Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2026 (Aprilia Racing)

Pembalap satu ini mengalami kecelakaan di Sprint Race MotoGP Australia 2026. Sedianya, Martin harus absen dari balapan utama yang digelar Minggu 25 Oktober 2026 siang WIB.

Tapi, Martinator diuntungkan karena cuaca buruk. Balapan pun terpaksa dibatalkan. Martin, yang menderita cedera retak di pergelangan tangan kanan, sempat diprediksi absen pada seri Malaysia.

Hasil pemeriksaan medis di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Kamis (29/10/2026) siang WIB, memastikan Martin bisa mengaspal. Akan tetapi, kondisinya akan dipantau usai latihan bebas 1 (FP1)!

 

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