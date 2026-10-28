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HOME SPORTS MOTOGP

Mantan Pelatih Jorge Martin Ungkap Satu Kelemahan Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |00:17 WIB
Mantan Pelatih Jorge Martin Ungkap Satu Kelemahan Marc Marquez
Mantan Pelatih Jorge Martin Ungkap Satu Kelemahan Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Mantan pembalap Fonsi Nieto mengungkapkan Marc Marquez hanya memiliki satu kelemahan. Kelemahan tersebut terkait dengan egonya. 

1. Kelemahan Marc Marquez

Setelah pensiun, Fonsi Nieto beralih menjadi pelatih pembalap. Ia pernah melatih Jorge Martin, yang kini bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara 2026. 

Nieto menyaksikan anak didiknya tersebut menjuarai MotoGP 2024. Ia pun membagikan nasihat yang pernah ia berikan kepada Jorge Martin. 

"Ketika seorang pembalap membalas dengan gaya yang sama seperti yang biasa ia lakukan, Marc akan merasa marah," katanya kepada AS, dikutip Rabu (28/10/2026). 

"Menurut saya, Marc hanya memiliki satu kelemahan—hanya satu—yaitu yang berkaitan dengan egonya," ucapnya. 

Ia mengatakan, di situlah Marc Marquez bisa melakukan kesalahan. Ia mengungkapkan hal itu karena hampir tidak melihat kekurangan lain pada diri Marc Marquez. 

Marc Marquez melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

"Tetapi ketika ada pembalap yang membalas dengan gaya yang sama seperti yang biasa ia lakukan, dia akan marah," ucap Nieto. 

"Maksudnya adalah saat pembalap lain melakukan manuver menyalip yang ekstrem, memblokir jalur, atau hal-hal semacamnya. Singkatnya, sesuatu yang benar-benar memancing emosinya," tuturnya. 

Ia menilai, jika emosinya telah terpancing, konsentrasi pembalap asal Spanyol itu bisa buyar.

“Jika Anda berhasil memancing emosi Marc, dia akan marah, dan saat itulah dia bisa kehilangan kendali," ujarnya. 

 

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