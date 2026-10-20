Alami Dislokasi Bahu di Seri Mandalika, Toprak Razgatlioglu Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2026!

Toprak Razgatlioglu akan absen hingga akhir musim MotoGP 2026 imbas cedera di GP Mandalika (Foto: Pramac Racing)

TOPRAK Razgatlioglu harus mengakhiri MotoGP 2026 lebih cepat. Pembalap tim Pramac Racing Yamaha itu harus menjalani operasi untuk mengatasi dislokasi bahu kanan yang dideritanya di MotoGP Mandalika 2026 dua pekan silam.

Bahu kanan Razgatlioglu bergeser setelah terjatuh di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pemeriksaan awal, pembalap asal Turki itu masih bisa turun di Sprint Race dan balapan utama.

Tapi, Razgatlioglu finis di posisi 19 saat balapan dengan harus menahan rasa sakit teramat sangat di bahu kanannya. Lalu, saat balapan utama, ia terpaksa mundur setelah tiga putaran dengan alasan yang sama.

1. Pemeriksaan

Awal pekan ini, Razgatlioglu menjalani pemeriksaan pertama di Milan, Italia, untuk mengetahui seperti apa kondisi bahunya. Ternyata, juara dunia World Superbike tiga kali itu harus naik meja operasi pada 26 Oktober 2026.

Itu artinya, Razgatlioglu harus absen dari gelaran MotoGP Australia 2026 yang digelar akhir pekan ini di Sirkuit Phillip Island. Jika ditambah waktu rehabilitasi, maka ia bakalan absen sampai musim berakhir!

“Sesuai kesepakatan dengan Toprak, operasi bedah dijadwalkan di Milan pada Senin 26 Oktober,” bunyi pernyataan resmi Pramac Racing, dikutip Selasa (20/10/2026).