Jorge Martin Berpeluang Tampil di MotoGP Malaysia, Bos Ducati Beri Respons Tak Terduga

Jorge Martin Berpeluang Tampil di MotoGP Malaysia, Bos Ducati Beri Respons Tak Terduga (Instagram/@89jorgemartin)

JAKARTA - Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, senang mendengar kabar pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, berpeluang tampil di MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang pada akhir pekan nanti.

1. Marquez Salip Martin

Saat ini, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tengah bersaing ketat dengan Jorge Martin untuk memperebutkan gelar juara dunia 2026. Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengemas 365 poin. Sementara Jorge Martin berada di urutan dua dengan selisih 10 poin.

Marc Marquez berhasil mengudeta Jorge Martin dari puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai memenangi Sprint Race di GP Australia pada Sabtu (24/10/2026). Sementara Jorge Martin bernasib sial karena terjatuh dalam balapan 13 putaran itu.

Bahkan, ia juga terpaksa absen pada balapan utama GP Australia 2026, yang akhirnya dibatalkan karena cuaca buruk.

Jorge Martin (Aprilia Racing)

2. Martin Berpeluang Tampil di Malaysia

Namun, hasil CT scan mengungkapkan, dugaan adanya patah tulang kedua tidak terbukti dan cedera pada tulang radius dipastikan tidak mengalami pergeseran (non-displaced). Jorge Martin disebut berpeluang untuk tampil di MotoGP Malaysia 2026 karena cederanya tidak membuatnya harus naik meja operasi.

“Saya senang mendengar kabar bahwa ia akan hadir di Sepang. Itu berarti cederanya tidak terlalu parah," kata Tardozzi, melansir Crash, Selasa (27/10/2026).

Ia mengaku sudah sangat mengenal Jorge Martin.

"Dia adalah seorang pahlawan dan pembalap yang cepat. Jadi, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlawanan sengit kepada kami,” ucapnya.

Pada Sprint Race MotoGP Australia 2026, Marquez dan Martin terlibat pertarungan sengit. Aksi saling menyalip dipertontonkan Marquez dan Martin. Keduanya pun sama sekali tidak terlibat kontak.

Tardozzi pun mengomentari performa Marc Marquez saat bersaing ketat dengan Jorge Martin pada Sprint Race MotoGP Australia 2026.