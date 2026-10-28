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5 Pevoli Cantik Indonesia yang Bermain di Laga Internasional Tahun Ini, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |12:36 WIB
5 Pevoli Cantik Indonesia yang Bermain di Laga Internasional Tahun Ini, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan
Berikut lima pevoli cantik Indonesia yang bermain di laga internasional tahun ini (Foto: Instagram/@syelomitha_injilia052)
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BERIKUT lima pevoli cantik Indonesia yang bermain di laga internasional tahun ini. Salah satunya calon bintang masa depan!

Timnas Voli Putri Indonesia turun di berbagai ajang internasional sepanjang 2026. Terakhir, mereka bermain di Asian Games 2026 meski tidak melangkah jauh.

Nah, di antara belasan pemain yang keluar masuk Timnas Voli Putri Indonesia, ada lima nama yang mencuri perhatian karena wajah cantiknya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Cantik Indonesia yang Bermain di Laga Internasional Tahun Ini

1. Syelomitha Injilia Wongkar

Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar

Pevoli berusia 18 tahun ini digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan Timnas Voli Putri Indonesia. Syelomitha sempat tampil di SEA V Cup 2026 yang dimainkan 31 Juli hingga 9 Agustus.

Sayangnya, pevoli berdarah Sulawesi Utara ini hanya tampil di ajang tersebut. Syelomitha mampu membawa Timnas Voli Putri Indonesia finis di posisi tiga pada kedua leg.

2. Arneta Putri Armelian

Arneta Putri Armelian (Foto: Instagram/@arnetaputri24)

Setter berusia 24 tahun ini jadi andalan di semua laga yang diikuti Timnas Voli Putri Indonesia. Tacil –sapaan akrabnya- tidak tergantikan oleh pemain-pemain lain.

Arneta turun di ajang SEA V Cup 2026, AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026, dan Asian Games 2026. Kehebatannya membuat sang pemain tidak tergantikan di Timnas Voli Putri Indonesia.

3. Gendis Azzahra

Gendhis Azzahra. (Foto: Instagram/gendisazzahraa)

Pevoli bernama lengkap Azzahra Dwi Febyane ini juga tampil di semua ajang yang diikuti Timnas Voli Putri Indonesia di 2026. Posisinya sulit digoyahkan di skuad asuhan Marcos Sugiyama.

Gendis –sapaan akrabnya- yang berposisi sebagai outside hitter sangat diandalkan untuk menyumbangkan poin. Maka dari itu, Sugiyama selalu menyertakannya di tiga ajang.

 

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