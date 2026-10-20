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Pelatih Hyundai Hillstate Lihat Koneksi Megawati Hangestri dengan Setter Andalan Terus Membaik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |13:12 WIB
Pelatih Hyundai Hillstate Lihat Koneksi Megawati Hangestri dengan Setter Andalan Terus Membaik
Pelatih Kang Sung-hyung melihat koneksi Megawati Hangestri Pertiwi dengan setter andalan Hyundai Hillstate semakin baik (Foto: KOVO)
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PELATIH Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, melihat koneksi Megawati Hangestri Pertiwi dengan Kim Da-in terus membaik. Tapi, ia menyesalkan timnya harus tersingkir dini di KOVO Cup 2026.

Megawati gagal membawa Hyundai Hillstate melaju jauh di KOVO Cup 2026. Timnya selalu kalah dengan skor 0-3 dari Hi Pass dan GS Caltex sehingga harus puas jadi juru kunci di Grup B.

1. Kecewa

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO Cup)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO Cup)

Kang tidak menutupi kekecewaannya dengan kegagalan tersebut. Ia mengaku butuh waktu lebih lama untuk bisa menyatukan Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

“Rasanya mengecewakan karena semuanya berakhir setelah hanya dua laga, saya berharap memiliki lebih banyak waktu untuk menyatukan permainan,” kata Kang, dikutip dari MyDaily, Selasa (20/10/2026).

2. Sisi Positif

Walau begitu, penampilan Megawati cukup mencuri perhatian. Pevoli berjuluk Megatron tersebut mencatatkan masing-masing 14 poin saat melawan Hi Pass dan 15 poin saat menghadapi GS Caltex.

Kemudian, Kang melihat ada sisi positif dari permainan Hyundai terutama saat menghadapi GS Caltex. Ia puas koneksi antara Megawati dengan setter andalan Kim Da-in terus membaik.

 

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