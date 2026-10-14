3 Pemain Timnas Voli Indonesia yang Berkarier di Liga Vietnam 2026, Nomor 1 Bintang Veteran Berpengalaman

SEJARAH baru tercipta di panggung bola voli Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, tiga pilar utama bola voli Indonesia dipastikan bakal tampil bersamaan mewakili klub berbeda pada putaran kedua dan babak final Liga Voli Vietnam 2026.

Gelaran bergengsi yang diikuti oleh delapan tim putra tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang. Seluruh rangkaian pertandingan krusial ini akan dipusatkan di Gimnasium Pusat Olahraga Kepolisian Kota Ho Chi Minh.

Kehadiran trio bintang asal Indonesia ini mendapat sorotan luas dari media lokal Vietnam, SGGP, yang mengapresiasi tingginya kualitas persaingan yang diboyong para pevoli Tanah Air. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Voli Indonesia yang Berkarier di Liga Vietnam 2026:

1. Rivan Nurmulki (The Cong Tan Cang)

rivan nurmulki

Rivan Nurmulki resmi kembali mengenakan seragam The Cong Tan Cang setelah kesepakatan kontrak diumumkan pada Minggu 11 Oktober 2026. Pevoli berposisi opposite hitter dengan postur tinggi 2 meter dan jangkauan spike mencapai 3,60 meter ini sebelumnya sukses mengantar klubnya meraih posisi runner-up liga pada musim 2025.

Selain mengandalkan Rivan yang juga peraih medali perak SEA Games 2025, The Cong Tan Cang mendatangkan pevoli asal Amerika Serikat, Anthony Cherfan, untuk mengisi slot pemain asing. Rivan bertekad melampaui pencapaian musim lalu walau kini dirinya telah mengundurkan diri dari agenda tim nasional Indonesia.

2. Farhan Halim (Ho Chi Minh City Police)

Farhan Halim

Outside hitter andalan Indonesia, Farhan Halim, dipastikan memperkuat Ho Chi Minh City Police pada putaran kedua. Pemain berbekal tinggi 1,93 meter dan jangkauan spike 3,55 meter ini dikenal luas berkat Servis Ace mematikan serta gaya bertanding yang sangat agresif.