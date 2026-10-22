Media Korea Selatan Tetap Favoritkan Megawati Hangestri Bersinar di Hyundai Hillstate meski Gagal di KOVO Cup 2026

MEDIA Korea Selatan, Sports Khan, tetap menempatkan Hyundai Hillstate sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) 2026-2027. Meskipun baru saja mendapati hasil mengecewakan di ajang pramusim KOVO Cup 2026, kehadiran bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, menjadi alasan utama tim besutan Kang Sung-hyung ini tetap dijagokan.

Pada turnamen KOVO Cup 2026, Hillstate tersingkir lebih awal setelah menjadi juru kunci Grup B akibat menelan dua kekalahan beruntun tanpa mengamankan satu set pun. Hasil ini sempat menjadi pukulan telak bagi tim yang dikenal paling konsisten di Liga Voli Korea tersebut.

Meski demikian, sorotan media Korea Selatan seperti Sports Khan justru tertuju pada besarnya dampak positif Megawati. Selain ketajaman ofensifnya yang diposisikan layaknya legenda voli Kim Yeon-kyung , pevoli berjuluk Megatron ini juga terbukti sukses mendongkrak popularitas V-League hingga ke mancanegara.

1. Tantangan Awal Musim

Ekspektasi tinggi musim ini sejatinya dibarengi dengan perombakan besar-besaran di tubuh Hyundai Hillstate. Sektor pertahanan depan (middle blocker) yang selama ini menjadi benteng andalan mereka mengalami kerapuhan signifikan usai hengkangnya Lee Da-hyeon pada musim 2025-2026 dan pensiunnya pemain senior Yang Hyo-jin.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Praktis, tim asuhan Kang Sung-hyung kini hanya menyisakan Kim Hee-jin di posisi depan net. Situasi krusial ini menuntut sang pelatih untuk segera meracik solusi taktis sebelum kompetisi resmi bergulir pada akhir Oktober 2026 mendatang.

Sebagai penyeimbang, lini serang Hillstate akan mengandalkan duet maut antara Megawati dan legiun asing Jordan Wilson. Kombinasi dua juru gedor dari kedua sisi lapangan ini diharapkan memberi lebih banyak opsi bagi setter utama, Kim Da-in, dalam mendistribusikan serangan.