Media Korea Kagum Megawati Hangestri Tetap Ganas meski Baru Pulih dari Cedera

Media Korea Selatan kagum melihat Megawati Hangestri tetap ganas meski baru pulih dari cedera (Foto: KOVO)

MEDIA Korea Selatan, Oh My Daily, kagum melihat Megawati Hangestri Pertiwi tampil ganas bareng Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026. Padahal, pevoli kelahiran Jawa Timur tersebut baru pulih dari cedera.

Penantian pencinta voli Tanah Air melihat Megawati Hangestri berkostum Hyundai Hillstate di laga resmi, tuntas sudah. Ia turun dalam semua laga di Grup B KOVO Cup 2026.

Sayangnya, Megawati gagal membawa Hyundai Hillstate melaju jauh di KOVO Cup 2026. Timnya selalu kalah dengan skor 0-3 dari Hi Pass dan GS Caltex sehingga harus puas jadi juru kunci.

1. Skor Tertinggi

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO Cup)

Walau begitu, penampilan Megawati cukup mencuri perhatian. Pevoli berjuluk Megatron tersebut mencatatkan masing-masing 14 poin saat melawan Hi Pass dan 15 poin saat menghadapi GS Caltex.

Total 29 poin dalam dua laga tersebut membuat media Korea Selatan, Oh My Daily, kagum. Mereka terpana melihat keganasan Megawati di depan net belum hilang meski baru pulih dari cedera lutut.

“Terlepas dari hasil mengecewakan, Mega mencatatkan skor tertinggi di tim dengan 15 poin dan tingkat keberhasilan serangan 50% (saat melawan GS Caltex),” tulis media tersebut, dikutip Selasa (20/10/2026).

2. Red Sparks

Aksi-aksi eksplosif Megawati mengingatkan penggemar voli di Korea Selatan akan kiprahnya bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Apalagi, ledakan ditunjukkan saat set ketiga laga kontra GS Caltex.

“Secara khusus, Mega, yang hanya mencetak 5 poin di dua set pertama, meledak dengan 10 poin di set ketiga saja—termasuk satu block,” tulis Oh My Daily.