Musim Baru Liga Voli Korea Selatan 2026-2026 di Depan Mata, Bagaimana Persiapan Megawati Hangestri?

PETUALNGAN baru Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate di Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) 2026-2027 akan segera dimulai. Langkah awal opposite hitter asal Indonesia ini langsung diuji setelah timnya meraih hasil kurang memuaskan pada ajang pramusim KOVO Cup 2026.

Langkah Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 terhenti lebih awal di dasar Klasemen Grup B setelah menderita dua kekalahan beruntun. Tim asuhan Kang Sung-hyung tersebut menyerah 0-3 saat berhadapan dengan Hi-Pass dan mencatatkan skor identik ketika bersua GS Caltex.

Pelatih Kang Sung-hyung menyayangkan kegagalan timnya melangkah lebih jauh karena membatasi waktu bertanding anak asuhnya. Ia menilai tim membutuhkan lebih banyak kesempatan laga untuk mengasah kekompakan serta koordinasi antar pemain di lapangan.

Meski demikian, penampilan individu Megawati tetap menjadi sorotan positif lewat torehan total 29 poin dari dua laga. Pemain berjuluk "Megatron" ini mengemas 14 angka pada laga pertama dan menyumbang 15 angka pada pertandingan berikutnya.

1. Sinyal Positif

Di balik hasil mengecewakan pada laga pramusim, menurut laporan dari media My Daily, Kang Sung-hyung melihat adanya perkembangan positif dalam alur serangan tim. Koordinasi antara Megawati dengan setter Kim Da-in dinilai mulai menunjukkan chemistry yang makin membaik, terutama saat memasuki set ketiga.

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Namun, beberapa pekerjaan rumah masih harus diselesaikan Hyundai Hillstate sebelum liga resmi dimulai. Pelatih menyoroti perlunya pembenahan pada sektor pertahanan dan receive, khususnya beban penerimaan bola yang ditanggung oleh Jordan Wilson agar aliran serangan bisa lebih maksimal.

Konsistensi umpan serta pertahanan yang solid menjadi kunci penting agar Megawati dan Jordan Wilson mampu mengeksekusi serangan secara efektif. Kerja sama tim yang padu sangat dibutuhkan untuk menopang produktivitas poin individu para penyerang.