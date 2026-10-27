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Fisioterapis Jorge Martin Bongkar Strategi Pemulihan Cedera Retak Tangan Jelang MotoGP Malaysia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |12:11 WIB
Fisioterapis Jorge Martin Bongkar Strategi Pemulihan Cedera Retak Tangan Jelang MotoGP Malaysia 2026
Fisioterapis Jorge Martin itu akan bekerja keras agar sang pembalap pulih tepat waktu sebelum MotoGP Malaysia 2026 akhir pekan ini (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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FISIOTERAPIS Jorge Martin, Aitor Tomas, punya strategi untuk memulihkan cedera retak di tangan kanan kliennya. Ia akan bekerja keras agar pembalap Aprilia Racing itu pulih tepat waktu sebelum MotoGP Malaysia 2026 akhir pekan ini.

Martin diketahui mengalami cedera retak di tangan kanannya usai terjatuh pada Sprint Race MotoGP Australia 2026, Sabtu 24 Oktober siang WIB. Ia meninggalkan Sirkuit Phillip Island, Ventnor, bahkan dalam kondisi tangan dibebat kuat.

Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Setelah dinyatakan tidak fit untuk balapan pada Minggu 25 Oktober 2026, Martin tidak langsung pulang ke Spanyol. Ia menjalani pemeriksaan lain dan terungkap kemudian, cedera itu tidak memerlukan operasi.

1. Dibagi 2 Fase

Bersama timnya, Martin memutuskan menetap di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menjalani pemulihan. Agensinya, Playmaker, sampai mendatangkan Tomas langsung ke Negeri Jiran demi program rehabilitasi.

Tomas ternyata punya cara jitu agar Martin bisa pulih tepat waktu. Ia berencana membagi program pemulihan dalam dua fase berbeda.

“Kami akan membagi prosesnya menjadi dua fase. Fase pertama akan berfokus pada pengurangan peradangan dan segala hal yang menyertai cedera tulang tersebut,” kata Tomas, dikutip dari Motosan, Selasa (27/10/2026).

“Kami akan berupaya memulihkan mobilitas, kekuatan, dan fungsionalitas. Hal ini akan kami capai melalui krioterapi (terapi es) dan pijat,” sambungnya.

 

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