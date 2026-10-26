Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Legenda MotoGP Valentino Rossi Pakai Nomor 46 untuk Motornya? inI Asal-usulnya!

Niken Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |00:05 WIB
Mengapa Legenda MotoGP Valentino Rossi Pakai Nomor 46 untuk Motornya? inI Asal-usulnya!
Valentino Rossi pilih menggunakan motor 46 selama mentas di Ajang Grand Prix. (Foto: X/Yamaha MotoGP)
A
A
A

MENGAPA legenda MotoGP Valentino Rossi pakai nomor 46 untuk motornya? Nomor itu sudah dipakai Valentino Rossi sejak debut di Grand Prix pada 1996 dan menemaninya selama 26 musim, termasuk memenangkan sembilan gelar juara dunia.

MotoGP kemudian memensiunkan nomor tersebut lewat upacara di Sirkuit Mugello pada 28 Mei 2022. Lantas, dari mana sebenarnya asal usul nomor 46 yang begitu melekat pada The Doctor?

Valentino Rossi saat mengenakan nomor motor 46. (Foto: MotoGP)
Valentino Rossi saat mengenakan nomor motor 46. (Foto: MotoGP)

1. Dua Versi Asal-Usul Penggunaan Nomor 46 Valentino Rossi

Sejauh ini, ada dua versi mengenai alasan Valentino Rossi memutuskan menggunakan nomor 46. Salah satunya karena Valentino Rossi terinspirasi oleh sang ayah, yakni Graziano Rossi.

Graziano memakai nomor 46 saat menang tiga balapan bersama Morbidelli 250 pada 1979, tahun kelahiran Valentino. Versi ini pernah diungkapkan Rossi sendiri dalam wawancara dengan Rai1, seperti yang terdapat dalam laman Fanpage. “46 adalah nomor yang digunakan ayah saya untuk memenangkan balapan Kejuaraan Dunia pertamanya di Rijeka, Yugoslavia, pada 1979, tahun kelahiran saya,” kata Rossi.

Jejak nomor 46 di motor Rossi sebenarnya bermula pada 1992. Saat itu, Valentino Rossi melakoni debut di Sirkuit Misano pada ajang Italian Minibike Endurance Championship. Ia meminjam motor Aprilia 125 cc dari dua pembalap bersaudara, Marco dan Maurizio Pagano. Ketiganya turun di kelas berbeda, tetapi memakai motor yang sama dengan nomor 46. Marco dan Maurizio memilih nomor itu karena terpukau dengan pembalap asal Jepang yang memakai angka serupa. Valentino Rossi lalu kemudian menggunakan nomor 46 di Kejuaraan Italia dan Eropa hingga 1995. Saat memasuki Grand Prix kelas 125 cc pada 1996, ia memilih mempertahankan nomor tersebut.

Namun, penjelasan soal sang ayah ternyata tidak sepenuhnya dibenarkan Graziano. Dalam wawancara dengan Rossini TV, Graziano mengungkapkan alasan yang berbeda. “Saya tidak selalu balapan dengan nomor 46. Orang-orang berpikir dari situlah pilihan nomornya berasal, tetapi sebenarnya alasannya berbeda,” tegas Graziano.

Graziano lalu membeberkan cerita di balik pilihan nomor tersebut. “Sebagai seorang anak, Valentino selalu menonton balapan Jepang di tengah malam, dan di salah satu balapan tersebut, seorang pembalap yang memulai dari posisi terakhir, yang mengenakan nomor 46, menang, dan dari situlah ia memilihnya sebagai nomornya sendiri,” jelasnya.

“Dan fakta bahwa saya juga menggunakannya adalah kebetulan yang menguntungkan,” lanjut Graziano.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/38/3250086/veda_ega_pratama_tampil_gemilang_di_moto3_2026_veda54-cQaU_large.jpg
Kata-Kata Veda Ega Pratama Setelah Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/38/3250075/main_race_motogp_australia_2026_resmi_dibatalkan_karena_cuaca_buruk_motogpcom-Rtu4_large.jpg
BREAKING NEWS: Race MotoGP Australia 2026 Resmi Batal, Marc Marquez Dkk Gagal Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/38/3250034/veda_ega_pratama_harus_menunda_aksinya_di_race_moto3_australia_2026-oaW6_large.jpg
Race Moto3 hingga MotoGP Australia 2026 Resmi Ditunda karena Cuaca Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/38/3249956/simak_jadwal_siaran_langsung_race_motogp_australia_2026-HocO_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Tak Ada Lawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/38/3249925/jorge_martin_dipastikan_absen_dari_balapan_motogp_australia_2026-oNuH_large.jpg
Breaking News: Pergelangan Tangannya Retak, Jorge Martin Absen dari MotoGP Australia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/38/3249915/simak_klasemen_sementara_motogp_2026_usai_sprint_race_seri_australia-S58I_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Australia: Kudeta Jorge Martin, Marc Marquez Unggul 10 Poin!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement