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Segini Hadiah Uang yang Diraih Petenis Cantik Janice Tjen Usai Juara Japan Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:45 WIB
Segini Hadiah Uang yang Diraih Petenis Cantik Janice Tjen Usai Juara Japan Open 2026
Janice Tjen bersama Storm Hunter juara Japan Womens Open 2026. (Foto: WTA)
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PETENIS putri Indonesia, Janice Tjen, sukses mengukir prestasi memukau di panggung tenis internasional. Berpasangan dengan atlet asal Australia, Storm Hunter, Janice berhasil menyabet gelar juara di nomor ganda putri turnamen Japan Womens Open 2026.

Kemenangan gemilang tersebut diraih usai mengalahkan pasangan Jesika Maleckova dan Miriam Skoch di babak final, pada Sabtu 24 Oktober 2026. Janice dan Storm tampil dominan hingga menyegel kemenangan dua set langsung dengan skor 6–4 dan 6–1.

Ajang yang merupakan bagian dari turnamen kategori WTA 250 ini diselenggarakan di Osaka, Jepang. Turnamen ini secara resmi dikenal dengan nama Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships.

Keberhasilan Janice Tjen dan Storm Hunter sekaligus memastikan lahirnya juara baru di sektor ganda putri. Pasalnya, juara bertahan Kristina Mladenovic memilih tampil di Ningbo, sedangkan pasangannya tahun lalu, Taylor Townsend, absen pada edisi kali ini.

1. Rincian Hadiah Uang Tunai Janice Tjen

Sebagai ganjaran atas performa impresif mereka, menurut laporan dari Perfect-Tennis, pasangan Janice Tjen dan Storm Hunter berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar USD13.600 atau sekira Rp246 juta untuk satu tim. Jumlah total cenderamata finansial ini mengalami kenaikan sebesar 3,0 persen dibandingkan edisi 2025.

Janice Tjen bersama Storm Hunter juara Japan Womens Open 2026. (Foto: WTA)
Janice Tjen bersama Storm Hunter juara Japan Womens Open 2026. (Foto: WTA)

Jika nominal tersebut dibagi dua secara merata, Janice Tjen mengantongi hadiah uang tunai individu sebesar USD6.800 (Rp123 juta).

Penyelenggaraan Japan Women's Open 2026 sendiri menyediakan total dana hadiah mencapai USD283.347. Angka ini meningkat dari total USD275.094 yang disiapkan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya.

 

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