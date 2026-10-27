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HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia 2026 Usai Absen karena Sakit, Luca Marini Menyusul?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |20:01 WIB
Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia 2026 Usai Absen karena Sakit, Luca Marini Menyusul?
Joan Mir Comeback di MotoGP Malaysia 2026 Usai Absen karena Sakit, Luca Marini Menyusul? (Instagram/@joanmir36official)
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JAKARTA - Honda telah mengonfirmasi Joan Mir akan comeback pada MotoGP Malaysia 2026 akhir pekan ini. Ia bakal kembali balapan setelah absen dalam beberapa seri karena sakit. 

1. Joan Mir Comeback

Sebelumnya, melalui unggahan di media sosial akhir pekan lalu, Mir telah memberi isyarat ia akan kembali balapan di Sepang, Malaysia.

Pembalap asal Spanyol ini telah absen sejak MotoGP Austria 2026. Ia melewatkan seri Jepang, Indonesia, dan Australia karena penyakit misterius yang mengharuskannya menjalani serangkaian pemeriksaan medis.

Kini, Mir telah mendapatkan izin untuk kembali beraksi.

Joan Mir (Foto: Honda HRC Castrol)
Joan Mir (Foto: Honda HRC Castrol)

"Ini bukan periode yang mudah. ​​Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di dekat saya yang telah membantu saya tetap fokus dan terus berupaya mencapai tujuan akhir," ujar Joan Mir, melansir Crash, Selasa (27/10/2026).

"Dalam sepekan terakhir, saya sudah sempat mencoba beberapa jenis motor. Dokter telah memberikan lampu hijau bagi saya untuk kembali," ujarnya.

Ia mengaku antusias dapat kembali berlaga akhir pekan nanti.

"Sepang adalah sirkuit yang menyimpan kenangan indah bagi saya maupun bagi kami di Honda. Menurut saya, kembali di lintasan yang sudah sangat familier ini adalah keputusan yang tepat," tuturnya.

"Hal terpenting akhir pekan ini adalah kembali menunggangi motor, membangun kembali koneksi dengan tim, dan merasakan kondisi fisik saya," katanya.

 

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