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Marc Marquez Kehilangan Kesempatan Emas saat Jorge Martin Absen, Ducati Beri Respons Berkelas Usai GP Australia Dibatalkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |16:05 WIB
Marc Marquez Kehilangan Kesempatan Emas saat Jorge Martin Absen, Ducati Beri Respons Berkelas Usai GP Australia Dibatalkan
Marc Marquez Kehilangan Kesempatan Emas saat Jorge Martin Absen, Ducati Beri Respons Berkelas Usai GP Australia Dibatalkan (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, gagal memperlebar jarak dengan pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, seiring dibatalkannya balapan utama pada MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Minggu (25/10/2026). Jorge Martin diketahui dipastikan absen pada balapan utama imbas cedera yang dideritanya saat sprint race pada Sabtu (24/10/2026). 

1. Respons Berkelas Manajer Ducati

Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, memberikan komentar berkelas terkait dibatalkannya MotoGP Australia 2026 di saat     Marc Marquez bisa memperlebar jarak dengan Jorge Martin di klasemen sementara MotoGP 2026. 

“Bagi Ducati, jelas bahwa kami melewatkan sebuah peluang, tetapi prioritas utama kami selalu keselamatan pembalap,” ujar Tardozzi, melansir Crash, Senin (26/10/2026). 

“Hal itu berada di atas segalanya: olahraga, bisnis, atau apa pun,” tegasnya. 

Balapan tersebut akhirnya dibatalkan karena jarak pandang yang buruk—yang menghalangi helikopter medis untuk beroperasi—sehingga Marc Marquez kehilangan kesempatan untuk memperlebar keunggulannya.

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