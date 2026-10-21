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HOME SPORTS MOTOGP

Akhiri Perdebatan, Legenda MotoGP Sebut Marc Marquez Jauh Lebih Cepat Dibanding Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |19:39 WIB
Akhiri Perdebatan, Legenda MotoGP Sebut Marc Marquez Jauh Lebih Cepat Dibanding Valentino Rossi
Duel Marc Marquez vs Valentino Rossi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
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PERSAINGAN dan perbandingan antara dua legenda besar MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi, kembali mencuat. Kali ini, bos tim Aspar sekaligus juara dunia kelas 125cc, Jorge Martinez, memberikan pandangannya terkait perbedaan mencolok dari dua pembalap fenomenal tersebut.

Martinez menegaskan Marc Marquez secara jelas memiliki kecepatan murni yang jauh lebih cepat dibanding Valentino Rossi sepanjang kariernya. Pernyataan tersebut cukup berbobot mengingat Martinez pernah bersaing langsung di lintasan bersama Rossi pada awal karier sang pembalap Italia di kelas 125cc.

Meskipun menganggap Rossi sebagai sosok pembalap yang mungkin lebih komplit secara keseluruhan, Martinez tidak ragu menempatkan Marquez di posisi teratas dalam hal agresivitas dan kecepatan. Penilaian ini ia sampaikan setelah melihat kiprah Marquez yang telah menyamai koleksi sembilan gelar juara dunia milik Rossi.

1. Kekuatan Mental

Bagi Martinez, daya tarik utama Marquez bukan sekadar keterampilannya mengendalikan motor di lintasan, melainkan ketangguhan mentalnya yang luar biasa. Perjuangan keras sang pembalap Spanyol dalam bangkit dari deretan cedera parah menjadi hal yang sangat diacungi jempol.

Marc Marquez vs Valentino Rossi 2015
Marc Marquez vs Valentino Rossi 2015

"Menurut saya Valentino, sebagai seorang pembalap, mungkin lebih komplit, tetapi bagi saya Marc jauh lebih cepat," ungkap Jorge Martinez dalam podcast Fast and Curious, sebagaimana dilansir media Italia, GPOne, Rabu (21/10/2026).

Martinez juga menambahkan apresiasinya terhadap cara Marquez mengelola karier dan mengatasi masa-masa sulit.

"Marc adalah pembalap yang layak dipelajari secara mental. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Valentino juga spesial dalam hal ini, tetapi apa yang harus dihadapi dan diatasi Marc dalam kariernya adalah sesuatu yang menimbulkan kekaguman besar," tambahnya.

 

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