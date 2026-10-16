Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Dkk Jalani Partai Hidup Mati!

YEOSU – Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs GS Caltex di KOVO Cup 2026 sudah diketahui. Ini bakalan jadi partai hidup mati buat Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan.

Duel Hyundai Hillstate vs GS Caltex itu merupakan matchday 2 Grup B KOVO Cup 2026. Pertandingan akan digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Jumat (16/10/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Hidup Mati

Ini akan jadi laga hidup mati buat Hyundai Hillstate. Pasalnya, mereka kalah telak 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) dari Hi Pass di laga perdana.

Akibatnya, Hyundai Hillstate terlempar ke posisi juru kunci Grup B. Untungnya, hanya ada tiga tim yang bermain di grup tersebut. Hi Pass sudah dipastikan melaju ke semifinal.

Sementara, Hyundai Hillstate akan berebut satu tiket ke semifinal saat melawan GS Caltex. Pemenang dari laga tersebut akan bertemu dengan juara grup A di babak empat besar.

Pelatih Kang Sung-hyung harus mampu merancang skema permainan yang bisa mengoptimalkan kinerja anak asuhnya. Berkaca di laga perdana, penampilan Megawati dan duetnya, Jordan Wilson, cukup apik.