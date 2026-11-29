Hasil Race Moto3 Valencia 2026: Dihukum Double Long Lap Penalty, Veda Ega Finish Posisi 12!

JAKARTA - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, finish di urutan 12 pada race Moto3 Valencia 2026, di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada Minggu (29/11/2026) sore. Sementara pembalap Dynavolt Intact David Almansa menjadi pemenang.

Diketahui, Veda Ega Pratama terkena hukuman double long lap penalti. Hukuman itu dijatuhkan karena Veda Ega Pratama sempat menutupi racing line Jesus Rios di sesi kualifikasi.

Veda Ega Pratama start dari posisi 10. Sementara Brian Uriarte (Red Bull KTM) start dari posisi terdepan diikuti David Almansa dan Maximo Quiles (Aspar Team).

Maximo Quiles mengambil alih pimpinan balapan pada lap kedua. Sementara Veda Ega naik ke posisi 8 pada lap ketiga.

Veda Ega Pratama melorot ke 17 karena menjalani hukuman long lap penaltu. Sementara pimpinan balapan berganti pada lap kelima. Alvaro Carpe menjadi yang terdepan.

Posisi Veda Ega kembali melorot setelah menjalani hukuman kedua double long lap penalti. Ia sempat berada di posisi 21.

Veda Ega Pratama (Foto: Honda Racing)

Veda Ega Pratama perlahan memperbaiki posisinya. Ia merangsek ke posisi 15. Pembalap muda Indonesia itu juga sempat berada di urutan ke-13.

Pada lap ke-15, Veda Ega memepetkan jarak dengan Hakim Danish.

Sementara persaingan di barisan terdepan belrangsung sengit pada lap-lap terakhir.Uriarte, Quiles, dan Almansa sempat bergantian memimpin balapan.