Kisah Miris Fermin Aldeguer, Alami Cedera Tangan Usai MotoGP Mandalika 2026 Gara-Gara Emosi

Fermin Aldeguer mengalami cedera tangan usai MotoGP Mandalika 2026 gara-gara tak kuasa menahan emosi (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

KISAH miris dialami Fermin Aldeguer usai MotoGP Mandalika 2026. Pasalnya, pembalap tim Gresini Racing itu mengalami cedera di tangan kanannya gara-gara melampiaskan emosi!

Seri ke-17 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 11 Oktober sore WIB. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang MotoGP Mandalika 2026!

Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Rider Aprilia Racing itu adalah pembalap kelima yang memenangi balapan di Mandalika sejak masuk kalender pada 2022. Sebelumnya, ada Miguel Oliveira, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Aldeguer, yang tampil sebagai pemenang.

1. Patah Tangan

Sejarah bagus di Mandalika itu membuat Aldeguer tampil sangat bersemangat sejak start. Memulai dari posisi enam, ia bisa melesat ke urutan empat dalam satu putaran saja.

Tapi, perjuangannya di Sirkuit Mandalika langsung berakhir di lap pertama. Aldeguer jatuh di tikungan 16, lokasi di mana pria asal Spanyol itu juga berkali-kali menyusuri gravel sepanjang akhir pekan lalu.

Sekilas, jatuhnya Aldeguer tidak berbahaya. Tapi, ia dikonfirmasi mengalami fraktur atau patah pada pangkal tulang metakarpal pertama di tangan kanannya dan harus menjalani operasi bedah.