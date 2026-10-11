Profil Aleix Espargaro, Pembalap MotoGP yang Dijuluki Pak RT

PROFIL Aleix Espargaro, pembalap MotoGP yang dijuluki Pak RT, kembali menarik perhatian penggemar di Indonesia menjelang MotoGP Mandalika 2026. Pembalap asal Spanyol itu sudah tiba di Lombok dan menyapa penggemar lewat Instagram dengan tulisan “Pak RT sudah datang!”.

Kehadirannya di Sirkuit Mandalika pekan ini juga menandai kembalinya Espargaro ke lintasan balap. Lantas, seperti apa sosok di balik julukan unik tersebut? Simak profilnya berikut ini.

1. Profil Aleix Espargaro

Aleix Espargaro merupakan pembalap asal Spanyol yang lahir di Granollers pada 30 Juli 1989. Pembalap bernama lengkap Aleix Espargaro Villa ini memiliki tinggi badan 180 cm dengan berat 66 kg.

Espargaro merupakan anak dari pasangan Genis Espargaro dan Ana Villa. Dalam kehidupan pribadinya, Espargaro menikah dengan Laura Montero dan telah memiliki dua anak, yakni Max dan Mia.

Di luar lintasan, Aleix dikenal gemar bersepeda. Hobi ini terlihat dari unggahan di media sosialnya, tempat ia rutin membagikan kegiatannya saat bersepeda.

Aleix Espargaro. ig/aprilia

2. Perjalanan Karier Aleix Espargaro

Karier Espargaro di balap Grand Prix bermula dari kelas 125cc. Berdasarkan biografi di laman resmi MotoGP, ia tercatat sebagai pembalap termuda yang menjuarai Kejuaraan Nasional Spanyol kelas 125cc pada 2004 dan mulai tampil di Kejuaraan Dunia pada 2005.

Setelah meraih podium pertama di Moto2 pada 2011, Espargaro naik ke MotoGP pada 2012 dan langsung berhasil merebut gelar juara kategori CRT. Kesuksesan tersebut juga berhasil ia raih kembali pada tahun 2013 sebagai pembalap terbaik dalam kelas Open.