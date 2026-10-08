Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Singapura 2026 di Vision+

JAKARTA – Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 akan berlangsung di Marina Bay Street Circuit pada 9–11 Oktober 2026. Para penggemar F1 di Indonesia dapat mengikuti seluruh rangkaian akhir pekan balapan melalui channel beIN Sports. Klik link di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Sirkuit jalan raya Marina Bay juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Balapan yang berlangsung pada malam hari membuat persaingan semakin menarik, terlebih dengan karakter lintasan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan strategi yang tepat.

Rangkaian F1 Singapore GP 2026

Aksi di Singapura akan dimulai pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pembalap akan turun ke lintasan untuk menjalani sesi latihan sebelum berlanjut ke Sprint Qualifying. Berikut jadwal lengkap tayangan Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 di beIN Sports 1:

Jumat, 9 Oktober 2026

15.25 WIB: Formula 1 Singapore Grand Prix – Practice 1

19.26 WIB: Formula 1 Singapore Grand Prix – Sprint Qualifying

Sabtu, 10 Oktober 2026

15.56 WIB: Formula 1 Singapore Grand Prix – Sprint Race

19.55 WIB: Formula 1 Singapore Grand Prix – Qualifying