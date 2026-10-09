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Kisah Pembalap Indonesia Abraham Hutapea, Berawal dari Hobi Masa Kecil hingga Tembus Kejuaraan Dunia Gokart di Italia

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |21:54 WIB
Kisah Pembalap Indonesia Abraham Hutapea, Berawal dari Hobi Masa Kecil hingga Tembus Kejuaraan Dunia Gokart di Italia
Pembalap Gokart Indonesia, Abraham Hutapea. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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TANGERANG - Perjalanan panjang pembalap gokart muda berbakat Indonesia, Abraham Hutapea, akhirnya membuahkan hasil manis setelah ia memastikan diri berlaga di ajang Rok Cup Superfinal yang dihelat di Sirkuit South Garda, Lonato, Italia, pada 13-17 Oktober 2026 mendatang. Prestasi gemilang ini diraih bukan secara instan, melainkan buah dari mimpi dan konsistensi yang telah ia bangun sejak masa kanak-kanak.

Abraham berhasil mengamankan tiket ke kejuaraan dunia tersebut usai finis sebagai runner-up di ajang National Championship Eshark Rok Cup 2026. Ajang Rok Cup Superfinal sendiri merupakan panggung bergengsi berskala internasional yang mempertemukan para pebalap gokart terbaik dari berbagai penjuru dunia.

1. Ketertarikan Dunia Balap sejak Dini

Capaian tersebut rupanya bukan dicapai tanpa kegigihan dan keinginan yang kuat dari Abraham. Sang ibu, Asyma Sianipar menuturkan bahwa Abraham sudah menunjukan ketertarikan terhadap dunia balap sejak kecil.

“Dari kecil ini memang Abraham sudah suka dengan mobil-mobilan sebetulnya, dengan hal-hal yang berbau racing, balapan dan segala macam. Waktu kecil itu dia suka banget nonton film kartun Cars. Jadi dia selalu cerita tentang Lightning McQueen, si tokoh yang dalam film itu dibentuk sebagai mobil balap,” ungkap Asyma saat diwawancarai sebelum bertolak ke Italia mendampingi sang anak di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jumat (9/10/2026).

Ibunda Abraham Hutapea, Asyma Sianipar. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
Ibunda Abraham Hutapea, Asyma Sianipar. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

Bahkan, mengaspal di lintasan balap tingkat dunia sudah menjadi cita-cita yang bersemayam di hati dan tekad Abraham saat ia masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar.

“Setelah itu kemudian dia mulai mengikuti ajang-ajang balapan, F1 dan yang lain-lain. Dia sudah mulai suka memang dari sejak kecil, waktu SD kelas 5, kelas 6 dia pernah bilang ‘Mami, aku kalau besar pengen coba jadi pembalap’ gitu dia bilang. Jadi memang sudah dari sananya dia sudah punya passion di situ,” tambahnya.

Asyma sendiri mengaku bangga atas capaian sang anak yang bisa lolos ke Kejuaraan Dunia Gokart itu. Apalagi, ia menilai sang anak sudah siap secara mental dalam menghadapi para pembalap lainnya dalam kejuaraan dunia tersebut.

 

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