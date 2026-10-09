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Siap Ukir Prestasi Dunia, Pembalap Gokart Indonesia Abraham Hutapea Bidik Babak Final di Italia

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |20:49 WIB
Siap Ukir Prestasi Dunia, Pembalap Gokart Indonesia Abraham Hutapea Bidik Babak Final di Italia
Pembalap Gokart Indonesia, Abraham Hutapea. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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TANGERANG – Pembalap gokart muda Indonesia, Abraham Hutapea, bersiap tampil dalam gelaran Rok Cup Superfinal 2026 yang akan berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 di Sirkuit South Garda, Lonato, Italia. Dalam kejuaraan dunia gokart tersebut, ia menargetkan untuk bisa lolos hingga ke babak final.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Abraham saat diwawancarai di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjelang keberangkatannya ke Italia pada Jumat (9/10/2026). Abraham berhasil melenggang ke kejuaraan dunia usai meraih predikat runner-up pada ajang National Championship Eshark Rok Cup 2026.

1. Persiapan Matang Menuju Lintasan Internasional

Ia mengaku saat ini belum merasakan tekanan dari kompetisi yang akan dijalaninya di Italia. Perasaan tenang masih meliputi dirinya kendati belum merasakan langsung sesi latihan nonresmi di lintasan South Garda.

"Gua merasa tenang sih, overall tenang, belum ada nervous-nya," ucap dia.

Menjelang laga bergengsi ini, serangkaian persiapan matang telah dilakoni Abraham. Selain mengasah ketajaman manuver di lintasan, persiapan fisik yang ketat di rumah juga menjadi fokus utamanya.

Pembalap Gokart Indonesia, Abraham Hutapea. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
Pembalap Gokart Indonesia, Abraham Hutapea. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

"Latihan di Sentul dan latihan fisik di rumah. Di Sentul gua latihan dengan pembalap-pembalap lain atau dengan coach gua, dengan nyalip orang atau gimana cara mengendalikan gokart dengan cara smooth gitu. Dan di rumah gua latihan fisik dengan kardio atau weightlifting," jelas Abraham.

Menghadapi tantangan di Sirkuit South Garda, sebuah lintasan baru baginya, Abraham memfokuskan strategi pada aspek ketahanan fisik, konsistensi, serta adaptasi yang cepat. Pesan khusus dari sang pelatih pun menjadi pegangan utamanya di lintasan nanti.

"Ya, tips-tipsnya drive smooth aja dan hati-hati. Kita juga mau ke sirkuit baru kan, jadi harus beradaptasi dulu di sana untuk lihat how we put up against those people," tutur Abraham.

 

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