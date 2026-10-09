Profil Jorge Martin, Pembalap MotoGP yang Dijuluki Martinator

PROFIL Jorge Martin menarik untuk diulas. Sebab, pembalap MotoGP ini dijuluki Martinator.

Nama Jorge Martín sudah tidak asing bagi para penggemar MotoGP. Pembalap asal Spanyol yang berjuluk The Martinator ini dikenal sebagai salah satu talenta paling disegani di lintasan.

Kecepatannya di atas motor, dipadukan dengan gaya balap agresif namun presisi, menjadikannya ancaman serius bagi para pesaing. Reputasinya kian menguat setelah mengukir sejarah sebagai juara dunia MotoGP 2024 bersama tim satelit Pramac Ducati.

1. Profil Jorge Martin

Pembalap ini memiliki nama lengkap Jorge Martín Almoguera. Ia lahir di Madrid, Spanyol, pada 29 Januari 1998 dan berzodiak Aquarius.

Jorge Martin merupakan putra dari pasangan Susana Almoguera dan Angel Martín. Dalam kehidupan pribadinya, ia menjalin hubungan dengan Maria Monfort.

Dengan tinggi badan 168 cm dan berat badan 63 kg, sang pembalap aktif di media sosial lewat akun Instagram @89jorgemartin, Twitter @88jorgemartin, serta Facebook dengan nama Jorge Martín Almoguera.

2. Karier Jorge Martin

Martin terjun ke dunia balap profesional pada 2012 lewat ajang Red Bull Rookies Cup. Di kejuaraan debutnya itu, ia tampil stabil dengan beberapa kali merebut kemenangan dan podium.

Namun, laju positifnya terhenti ketika cedera menghampirinya di tengah musim dan membuat performanya menurun. Kendati demikian, Martín tidak larut dalam keterpurukan.

Berbekal tekad kuat, Martin berjuang memulihkan diri hingga akhirnya kembali ke lintasan setelah satu tahun menjalani pemulihan penuh. Sekembalinya, ia langsung menunjukkan tajinya dengan finis di posisi runner-up.

Memasuki 2014, performanya semakin menjanjikan. Ia membukukan 10 podium, enam diantaranya berupa kemenangan. Prestasi tersebut menarik minat Mahindra Mapfre Aspar Team, yang kemudian merekrutnya untuk berlaga di Moto3.

Pada 2017, Martín berpindah ke Del Conca Gresini Racing dan sukses menyentuh podium sembilan kali. Cedera sempat kembali mengganggunya di pertengahan musim, tetapi tidak mengurangi ketajamannya.

Dalam kondisi tersebut, Martin justru tampil gemilang dan keluar sebagai pemenang di GP Valencia 2017. Hasil itu mengerek posisinya ke peringkat empat klasemen akhir Moto3.