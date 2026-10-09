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Jorge Martin Pede Tantang Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |09:09 WIB
Jorge Martin <i>Pede</i> Tantang Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2026
Jorge Martin percaya diri menantang Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di Mandalika (Foto: MotoGP)
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LOMBOK – Jorge Martin sangat percaya diri jelang MotoGP Mandalika 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu siap bertarung dengan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi.

MotoGP 2026 telah memasuki seri ke-17. Balapan bertajuk MotoGP Mandalika 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, 9-11 Oktober.

1. Penting

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Balapan itu akan sangat penting bagi Martinator. Musabab, saat ini Martin tengah berupaya untuk mempertahankan posisi puncak klasemen MotoGP 2026.

Martin datang ke Sirkuit Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis kedua di Austria dan Jepang. Selain mental yang positif, ia juga mulai klop dengan motor Aprilia RS-GP26 miliknya.

"Ya, tentu saja, saya merasa percaya diri. Bukan karena hasilnya, tetapi karena motor semakin cocok dengan saya. Saya merasa semakin cepat dengan motor tersebut. Dan sekarang saya sudah mempunyai solusi terhadap masalah yang ada," tutur Martin dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis (8/10/2026).

"Ya saya merasa semakin maju dengan motornya, dengan tim juga. Dan kami tiba di sini (Indonesia) di momen yang tepat," tambah pria asal Spanyol itu.

Martin kini berada di puncak dengan koleksi 333 poin, unggul dua angka dari Marquez. Walau begitu, ia mengakui balapan di Sirkuit Mandalika tidak akan mudah.

 

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