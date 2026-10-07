Cuma Unggul 2 Poin dari Marc Marquez, Jorge Martin Tebar Ancaman Jelang MotoGP Mandalika 2026!

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, membicarakan ketatnya persaingan gelar juara MotoGP 2026. Kini, ia bertekad meraih hasil maksimal pada seri berikutnya yakni MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika.

1. Jaga Jarak di Motegi

Pada seri sebelumnya di MotoGP Jepang 2026, Jorge Martin berhasil menjaga jarak dengan pesaingnya Marc Marquez. Dalam balapan di Sirkuit Motegi yang biasanya menyulitkan bagi timnya, Jorge Martin berhasil meraup 2 podium.

Diketahui, Marc Marquez dan motor Ducati biasanya tampil cepat di Sirkuit Motegi, Jepang. Hal ini terbukti dengan keluarnya pembalap asal Spanyol itu sebagai juara sprint race dan main race MotoGP Jepang 2026.

Di sisi lain, Aprilia Racing yang biasanya kesulitan di Motegi, berhasil menempatkan pembalapnya di baris terdepan. Jorge Martin finish di posisi 3 saat sprint race serta meraih posisi 2 saat balapan utama.

"Kami meninggalkan Jepang dengan perasaan sangat puas, setelah tampil di sirkuit yang sebelumnya bukan merupakan salah satu trek terbaik bagi Aprilia," ujar Martin, melansir Crash, Rabu (7/10/2026).

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa dan raihan dua podium menjadi bukti nyata atas komitmen semua orang," ujarnya.

2. Persaingan Jelang MotoGP Mandalika

Jorge Martin pun menatap seri selanjutnya yakni MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika. Ia punya kenangan manis saat balapan di Sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu pernah menjuarai sprint race di MotoGP Mandalika pada 2024 dan main race pada musim berikutnya.

Karena itu, persaingan perebutan gelar juara musim ini masih berlangsung dengan ketat.

"Sekarang kami menuju Indonesia, ke sirkuit di mana saya selalu merasa nyaman. Namun, persaingan kejuaraan masih sangat ketat, jadi kami harus terus melangkah dengan cara ini, bekerja sama, dan melakukan perbaikan dari hari ke hari. Sampai jumpa di Mandalika!" katanya.