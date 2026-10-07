Berapa Peringkat Pembalap Muda Veda Ega Pratama Usai Moto3 Jepang 2026?

Berapa peringkat pembalap muda Veda Ega Pratama (9) usai Moto3 Jepang 2026? (Foto: Honda Racing)

BERAPA peringkat pembalap muda Veda Ega Pratama usai Moto3 Jepang 2026? Yang pasti, rider berbakat Indonesia itu masih berada di 10 besar!

Moto3 Jepang 2026 rampung digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, 2-4 Oktober. Balapan tersebut merupakan seri kandang buat Honda Team Asia.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Jepang 2026 (Foto: Honda Racing)

Veda Ega dan rekan setimnya, Zen Mitani, tampil dengan livery khusus. Apalagi, Honda Racing Corporation (HRC) sebagai induk, tengah merayakan 60 tahun tampil di ajang balap motor grand prix.

1. Peringkat Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026

Akan tetapi, momen spesial itu tidak berbuah manis. Veda Ega Pratama hanya mampu finis di posisi 11 setelah start dari urutan 18 di Moto3 Jepang 2026.

Pembalap asal Gunungkidul tersebut mengantongi tambahan lima poin dari Negeri Matahari Terbit. Veda Ega mengoleksi total 105 poin dari 16 balapan yang sudah digelar di Moto3 2026.

Nilai 105 itu membawa Veda Ega duduk di peringkat 8 klasemen Moto3 2026! Ia mengantongi angka yang sama dengan Hakim Danish, tetapi pembalap Malaysia itu duduk di urutan 7.