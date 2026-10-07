Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berapa Peringkat Pembalap Muda Veda Ega Pratama Usai Moto3 Jepang 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |13:13 WIB
Berapa Peringkat Pembalap Muda Veda Ega Pratama Usai Moto3 Jepang 2026?
Berapa peringkat pembalap muda Veda Ega Pratama (9) usai Moto3 Jepang 2026? (Foto: Honda Racing)
A
A
A

BERAPA peringkat pembalap muda Veda Ega Pratama usai Moto3 Jepang 2026? Yang pasti, rider berbakat Indonesia itu masih berada di 10 besar!

Moto3 Jepang 2026 rampung digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, 2-4 Oktober. Balapan tersebut merupakan seri kandang buat Honda Team Asia.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Jepang 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Jepang 2026 (Foto: Honda Racing)

Veda Ega dan rekan setimnya, Zen Mitani, tampil dengan livery khusus. Apalagi, Honda Racing Corporation (HRC) sebagai induk, tengah merayakan 60 tahun tampil di ajang balap motor grand prix.

1. Peringkat Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026

Akan tetapi, momen spesial itu tidak berbuah manis. Veda Ega Pratama hanya mampu finis di posisi 11 setelah start dari urutan 18 di Moto3 Jepang 2026.

Pembalap asal Gunungkidul tersebut mengantongi tambahan lima poin dari Negeri Matahari Terbit. Veda Ega mengoleksi total 105 poin dari 16 balapan yang sudah digelar di Moto3 2026.

Nilai 105 itu membawa Veda Ega duduk di peringkat 8 klasemen Moto3 2026! Ia mengantongi angka yang sama dengan Hakim Danish, tetapi pembalap Malaysia itu duduk di urutan 7.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/38/3246422/veda_ega_pratama-Dt3K_large.jpg
Mario Aji dan Veda Ega Pratama Dapat Suntikan Semangat Jelang Moto2 dan Moto3 Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/38/3246240/veda_ega_pratama-FyIm_large.jpg
Punya Rekor Bagus, Veda Ega Pratama Menangi Moto3 Mandalika 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/38/3245850/veda_ega_pratama_finis_posisi_11_di_moto3_jepang_2026_setelah_memulai_balapan_dari_urutan_18-kX5Q_large.jpg
Hasil Race Moto3 Jepang 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 11, David Almansa Jadi Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/38/3245634/veda_ega_pratama-5iwF_large.jpg
Hasil Latihan Moto3 Jepang 2026: Tampil Impresif, Veda Ega Pratama Amankan Posisi Delapan Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/38/3243301/veda_ega_pratama_pasrah_finis_ke_13_di_moto3_austria_2026_hondateamasia-7wy0_large.jpg
Sempat Tembus Posisi 4 di Moto3 Austria 2026, Veda Ega Pratama Pasrah Keputusan Race Direction!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/38/3243206/veda_ega_pratama-T9HM_large.jpg
Klasemen Sementara Moto3 Usai GP Austria 2026: Peringkat Veda Ega Pratama Disalip Hakim Danish!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement