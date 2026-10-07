Mario Aji dan Veda Pratama Dapat Suntikan Semangat Jelang Moto2 dan Moto3 Mandalika 2026

JAKARTA - Pembalap asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, mendapat suntikan semangat jelang MotoGP Indonesia yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober. Mario Aji yang turun pada balapan Moto2, sementara Veda Ega Pratama adu cepat di kelas Moto3.

1. GP Indonesia 2026

Keduanya adalah pembalap binaan Honda. Mario Aji membela tim Idemitsu Honda Team Asia, sementara Veda Ega Pratama membela Honda Team Asia.

Pada seri terakhir di Moto3 Jepang 2026, Veda Ega finish di posisi 11. Padahal, ia start dari posisi 18. Ia berhasil merangsek membalap sejumlah pembalap di depannya.

Seri berikutnya digelar berlanjut di Sirkuit Mandalika. Veda Ega memiliki modal balapan di rumah sendiri. Selain itu, ia juga memiliki rekor bagus saat balapan di Mandalika, Veda Ega finis posisi delapan di balapan pertama Asia Talent Cup 2021 seri Indonesia serta meraih dua kemenangan dari empat balapan di Mandalika pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Mario Aji gagal finish pada Moto2 Jepang 2026. Ia terjatuh saat balapan memasuki lap ke-12.

Mario Aji dan Veda Ega dapat dukungan jelang GP Indonesia 2026 (Dok)

Jelang seri GP Indonesia di Mandalika, kedua pembalap asal Indonesia itu mendapatkan suntikan semangat. Mereka mendapatkan dukungan dari komunitas hingga para penggemar pada sesi makan malam yang digelar Idemitsu Lube Indonesia.

Acara itu dihadiri Mario Aji dan Taiyo Furusato dari Idemitsu Honda Team Asia di kelas Moto2, serta Veda Ega Pratama dan Zen Mitani dari Honda Team Asia di kelas Moto3.

Dalam kegiatan itu, para undangan berkesempatan mengikuti sesi interaktif bersama para pebalap. Seluruh undangan turut menandatangani poster yang kemudian diakhiri tanda tangan para pebalap. Poster tersebut menjadi simbol dukungan kepada para pebalap Idemitsu yang akan berlaga pada akhir pekan nanti.