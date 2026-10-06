Kisah Gila Valtteri Bottas, Pembalap F1 yang Pilih Gowes 350 Km dari Malaysia ke Singapura!

Simak kisah gila Valtteri Bottas yang memilih gowes ke Singapura dari Malaysia ketimbang terbang dengan pesawat! (Foto: Instagram/@valtteribottas)

KISAH gila Valtteri Bottas menarik untuk diulas. Sebab, pembalap F1 ini memilih mengayuh sepedanya sejauh 350 kilometer (km) dari Malaysia ke Singapura alih-alih terbang dengan pesawat.

Bottas baru saja menyelesaikan F1 GP Bahrain 2026 akhir pekan lalu. Balapan tersebut digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, pada 2-4 Oktober.

1. Kembali ke Malaysia

Start balapan F1 GP Bahrain 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia (Foto: X/@F1)

Seri tersebut dipindahkan dari Sakhir (Bahrain) ke Sepang (Malaysia) imbas dari konflik di Asia Barat. F1 pun kembali ke Malaysia setelah terakhir kali balapan pada 2017.

Setelah ini, sirkus F1 akan berlanjut ke Singapura. Balapan bertajuk F1 GP Singapura 2026 itu digelar di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, 9-11 Oktober.

Para pembalap memilih langsung menuju Singapura demi aklimatisasi. Jarak yang hanya sepekan, tidak memungkinkan untuk berlibur dulu atau pulang ke negara asalnya.

Seperti biasa, para pembalap memilih terbang dengan menggunakan pesawat komersial. Apalagi, lokasi Sirkuit Internasional Sepang hanya sepelemparan batu ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).