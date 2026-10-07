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HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Bongkar Rahasia Jaga Kondisi di Tengah Padatnya Jadwal MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |15:47 WIB
Alex Marquez Bongkar Rahasia Jaga Kondisi di Tengah Padatnya Jadwal MotoGP
Alex Marquez Bongkar Rahasia Jaga Kondisi di Tengah Padatnya Jadwal MotoGP (Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA - Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, berbagi tips untuk menjaga kondisi fisik dan mental di tengah padatnya jadwal MotoGP. Ia mengaku memaksimalkan pola istirahat yang seimbang dengan aktivitas tubuhnya.

1. Jaga Kondisi saat Jadwal Padat

"Yah, Anda berusaha untuk banyak beristirahat, berlatih, dan melakukan pemanasan atau aktivasi tubuh," ungkap Alex kepada awak media di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan oleh Alex setelah menghadiri acara 'Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Racing' di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Alex mengakui, akhir pekan menjadi agenda yang sangat padat bagi para pembalap.

"Memang benar bahwa akhir pekan itu sangat menguras tenaga secara fisik maupun mental. Jadi Anda akan merasa sangat lelah begitu akhir pekan berakhir," tutur Alex.

Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)
Alex Marquez. (Foto: Instagram/alexmarquez73)

Namun, persiapan para pembalap harus tetap matang sebelum tampil. Adik Marc Marquez itu memahami risiko menjadi pembalap yang juga harus melayani permintaan dari sponsor dan penggemar.

Menurut Alex, segala permintaan ini tak menjadi masalah untuk pembalap sepertinya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap untuk siap dengan berbagai tuntutan.

"Oleh karena itu, Anda berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin dan siap menghadapi segala situasi, karena setiap akhir pekan selalu penuh tuntutan," ujar Alex.

"Hal ini tidak hanya soal apa yang terjadi di lintasan balap, tetapi juga banyak urusan di luar lintasan, seperti terkait sponsor dan berbagai hal lainnya," tambahnya.

 

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