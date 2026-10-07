Alex Marquez Ingin Ulangi Hasil Musim Lalu di MotoGP Mandalika 2026

Alex Marquez bertekad mengulangi hasil musim lalu di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Alex Marquez tengah bersiap menatap MotoGP Mandalika 2026. Sukses naik podium musim lalu, pembalap tim Gresini Racing itu membidik hasil yang sama kali ini.

Alex Marquez hadir di Jakarta untuk menyapa penggemar dalam acara 'Meet & Greet BOLD Riders X Gresini Ducati', Rabu (7/10/2026). Adik Marc Marquez itu tidak sendirian. Ia bersama tandemnya, Fermin Aldeguer.

Keduanya bicara tentang persiapan menjelang seri balapan di MotoGP Mandalika. Seri balapan ke-17 itu akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 9 - 11 Oktober.

1. Lancar

Alex Marquez megungkapkan, persiapan secara individu maupun tim berjalan lancar. Rider berusia 30 tahun itu dalam kondisi prima dan siap menampilkan yang terbaik di Sirkuit Mandalika.

"Semuanya berjalan lancar. Persiapan kami cukup baik," kata Alex Marquez kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

"Kami berusaha untuk tiba di sini dengan kondisi prima dan energi penuh, dan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, kami akan berusaha tampil cepat di sana," tambah pria asal Spanyol itu.