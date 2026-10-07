Pertamina Enduro VR46 Pakai Livery Khusus Burung Garuda di MotoGP Mandalika 2026, Ini Maknanya

JAKARTA - Pertamina Enduro VR46 Racing Team bakal tampil dengan livery khusus pada MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan nanti. Kedua motor yang akan ditunggangi pembalap Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli itu memiliki motif burung garuda.

1. Livery Khusus Garuda

Garuda menjadi simbol semangat juang dan keberanian, nilai-nilai yang sangat selaras dengan karakter Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, livery khusus ini menjadi bentuk penghormatan kepada Indonesia.

Garuda seolah terbang membentang di motor Ducati Desmosedici GP. Kedua sayapnya terbuka memanjang di sisi kiri dan kanan motor serta kepalanya berada di bagian tangki bahan bakar.

Warna dominan yang digunakan adalah khas Indonesia, merah dan putih, dengan warna putih sebagai dasar dan Garuda berwarna merah. Aksen api berwarna emas melengkapi desain tersebut.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team pakai livery khusus garuda di MotoGP Mandalika 2026 (Dok)

Kombinasi warna tersebut dipadukan dengan warna kuning fluoresen khas Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada bagian fairing. Seperti livery sebelumnya, seluruh konsep didesain Aldo Drudi dan Drudi Performance.

“Kami ingin membawa pesan kepada dunia tentang semangat dan kebanggaan Indonesia di panggung motorsport internasional. Kami juga berharap livery ini dapat membuat semakin banyak masyarakat bangga dengan representasi Indonesia di lintasan MotoGP,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, dikutip Rabu (7/10/2026).

“Peluncuran livery ini kali ini di Production Unit Jakarta juga memiliki makna tersendiri bagi kami, karena fasilitas inilah yang menjadi bagian dari perjalanan Pertamina Enduro sebagai produk yang tak hanya dipercayai Pertamina Enduro VR46 Racing Team namun juga membawa nama Indonesia hingga ke panggung motorsport dunia,” tuturnya.