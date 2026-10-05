Kisah Alexandra Eala, Ratu Tenis Asia Tenggara yang Dapat Pujian Setinggi Langit dari Rafael Nadal

PRESTASI membanggakan kembali diukir oleh petenis muda asal Filipina, Alexandra Eala, yang namanya resmi masuk dalam daftar rising stars atau bintang muda paling berpengaruh di dunia versi Majalah TIME. Kehebatan Eala bahkan diakui oleh legenda tenis dunia, Rafael Nadal.

Dalam daftar bergengsi tersebut, Eala bersanding dengan sejumlah nama besar dunia olahraga lainnya, seperti bintang kriket Indiam Vaibhav Sooryavanshi, bek Chelsea dan Timnas Wanita Amerika Serikat Naomi Girma, hingga bintang Philadelphia 76ers Tyrese Maxey.

Uniknya, setiap profil tokoh dalam daftar tersebut ditulis langsung oleh sosok ikonik di bidang masing-masing. Khusus untuk Eala, profil spesial tersebut ditulis oleh legenda tenis dunia asal Spanyol, Rafael Nadal.

1. Kenangan Khusus Rafael Nadal

Hubungan erat antara Eala dan Nadal terjalin karena ia merupakan salah satu lulusan sukses dari Rafa Nadal Academy yang berlokasi di Mallorca, Spanyol, yang didirikan pada 2016 silam.

Dalam ulasannya untuk Majalah TIME, Nadal mengenang momen istimewa ketika dirinya pertama kali turun kembali ke lapangan tenis setelah pensiun demi memukul bola bersama sang petenis muda.

Rafael Nadal (kiri) bersama Roger Federer. (Foto: Instagram/rafaelnadal)

"Alexandra Eala adalah pemain pertama yang saya ajak berbagi lapangan tenis setelah saya pensiun. Suatu hari, dia bertanya apakah saya ingin berlatih pukul-pukulan dengannya untuk sementara waktu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya mengambil raket dan bermain lagi," ungkap Nadal, dikutip dari Sportbible, Senin (5/10/2026).

Nadal juga memuji pencapaian luar biasa Eala yang sukses mengalahkan tiga juara Grand Slam di Miami Open 2025 saat usianya baru menginjak 19 tahun, serta menjuarai turnamen WTA 500 di Washington Open.