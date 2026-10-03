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Pasangan Voli Pantai Indonesia Sofyan/Bintang Raih Perak di Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |12:55 WIB
Pasangan Voli Pantai Indonesia Sofyan/Bintang Raih Perak di Asian Games 2026
Pasangan Voli Pantai Indonesia Sofyan/Bintang Raih Perak di Asian Games 2026 (Instagram/@indonesian_volleyball)
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JAKARTA - Tim voli pantai putra Indonesia Sofyan R Efendi/Bintang Akbar meraih medali perak pada Asian Games 2026. Pasangan itu kalah dari wakil Qatar, Cherif Samba/Ahmed Janko, pada laga final. 

1. Sofyan/Bintang Raih Perak

Pertandingan tersebut digelar di Kota Hekinan, Prefektur Aichi, Jepang, Sabtu (3/10/2026).  Sofyan R Efendi/Bintang Akbar kalah dengan skor 1-2 (21-19, 16-21, dan 8-12).

Meski kalah, perjuangan Sofyan/Bintang. Pasalnya, Cherif Samba/Ahmed Janko merupakan pasangan unggulan. 

Cherif Samba/Ahmed Janko kini menempati ranking empat dunia. Sementara Sofyan/Bintang yang membuat kejutan di Asian Games 2026 duduk di peringkat 61 dunia.

Atas hasil ini, perolehan medali kontingen Indonesia di Asian Games 2026 pun bertambah. Kontingen Indonesia kini total sudah mengumpulkan 38 medali. Rinciannya, lima medali emas, 10 perak, dan 23 perunggu.

 

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