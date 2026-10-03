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Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |16:39 WIB
Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak
Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak (@timindonesiaofficial)
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JAKARTA - Ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati/ Fitriani Sabatani, meraih medali perak pada Asian Games 2026. Pada partai final, mereka kalah dari pasangan Jepang, Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto. 

Pertandingan itu digelar di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Jepang, Sabtu (3/10/2026). Fadona/Fitriani kalah dua set langsung dengan skor 3-6 dan 4-6. 

1. Jalannya Laga 

Pada set pertama, pasangan Indonesia itu sempat unggul 2-1. Namun, pasangan Jepang terus tampil menekan hingga skor berbalik menjadi 2-3. 

Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto konsisten menjaga keunggulan poin pada set pertama. Hingga akhirnya, mereka menutup set pertama dengan 3-6. 

Pada set kedua, Fadona/Fitriani mencoba bangkit. Mereka akhirnya berhasil unggul jauh pada set kedua dengan skor 4-1. 

Namun, wakil Jepang tidak menyerah begitu saja. Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto berhasil mengumpulkan poin satu demi satu. 

Persaingan poin semakin ketat. Hingga akhirnya, perolehan poin Fadona/Fitriani berhasil disamakan menjadi 4-4. 

Pasangan Jepang itu berhasil memanfaatkan momentum permainan. Hingga akhirnya Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto menutup set kedua dengan 6-4. 

 

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