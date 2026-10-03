Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak

JAKARTA - Ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati/ Fitriani Sabatani, meraih medali perak pada Asian Games 2026. Pada partai final, mereka kalah dari pasangan Jepang, Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto.

Pertandingan itu digelar di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Jepang, Sabtu (3/10/2026). Fadona/Fitriani kalah dua set langsung dengan skor 3-6 dan 4-6.

1. Jalannya Laga

Pada set pertama, pasangan Indonesia itu sempat unggul 2-1. Namun, pasangan Jepang terus tampil menekan hingga skor berbalik menjadi 2-3.

Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto konsisten menjaga keunggulan poin pada set pertama. Hingga akhirnya, mereka menutup set pertama dengan 3-6.

Pada set kedua, Fadona/Fitriani mencoba bangkit. Mereka akhirnya berhasil unggul jauh pada set kedua dengan skor 4-1.

Namun, wakil Jepang tidak menyerah begitu saja. Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto berhasil mengumpulkan poin satu demi satu.

Persaingan poin semakin ketat. Hingga akhirnya, perolehan poin Fadona/Fitriani berhasil disamakan menjadi 4-4.

Pasangan Jepang itu berhasil memanfaatkan momentum permainan. Hingga akhirnya Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto menutup set kedua dengan 6-4.