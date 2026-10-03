Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Padel Asian Games 2026 : Ganda Putri Indonesia Novela/Beatrice Raih Perunggu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |10:59 WIB
Hasil Padel Asian Games 2026 : Ganda Putri Indonesia Novela/Beatrice Raih Perunggu
Hasil Padel Asian Games 2026 : Ganda Putri Indonesia Novela/Beatrice Raih Perunggu (@timindonesiaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Cabang olahraga (cabor) padel menyumbang tambahan medali untuk Tim Indonesia dalam Asian Games 2026. Prestasi itu diraih dari ganda putri Novela Putria/Beatrice Gumulya.

1. Novela Putria/Beatrice Gumulya Raih Perunggu

Ganda putri Indonesia mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshe dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Jepang, Sabtu (3/10/2026).

Padel masih akan menambah medali untuk Tim Indonesia. Hal itu dikarenakan ganda putri Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani akan melawan wakil Jepang Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto dalam laga final, Sabtu (3/10/2026).

Ganda putri padel Novel Putri Beatrice Gumulya raih perunggu (timindonesiaofficial)
Ganda putri padel Novel Putri Beatrice Gumulya raih perunggu (timindonesiaofficial)

Tambahan prestasi itu membuat Tim Indonesia sudah mengumpulkan 36 medali. Rinciannya, lima medali emas, delapan perak, dan 23 perunggu.

Lima medali emas diraih atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulutangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65 kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulutangkis. Tentunya hasil itu buah kerja keras para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Tim Indonesia masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan ajang tersebut masih akan berlangsung sampai 4 Oktober 2026.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245717/timnas_sepak_takraw_putra_indonesia_di_asian_games_2026-yNRc_large.jpg
Timnas Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026 Usai Dikalahkan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245695/fadona_kusumawati_dan_fitriani_lolos_ke_final_asian_games_2026_timindonesiaofficial-LNgd_large.jpg
Kontingen Indonesia Raih 3 Emas Asian Games 2026 Hari Ini Sabtu 3 Oktober 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245555/nurisa_dian-MqPg_large.jpg
Kejutkan Panggung Asian Games 2026, Perjalanan Emas Nurisa Dian Ashrifah Berawal dari Tanpa Beban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245543/sumaya-T1i9_large.jpg
Kisah Unik Sumaya, Mantan Atlet Takraw Indonesia yang Sukses Sabet Perak Teqball di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245541/mikhayla_shanum-jPQ1_large.jpg
Kisah Mikhayla Shanum, Atlet 11 Tahun Asal Papua Pegunungan yang Bikin Bangga Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/40/3245533/kunlavut_vitidsarn-FqeE_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Kunlavut Vitidsarn, Atlet Tunggal Putra Thailand yang Raih Emas Pertama di Asian Games!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement