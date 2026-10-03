Hasil Padel Asian Games 2026 : Ganda Putri Indonesia Novela/Beatrice Raih Perunggu

JAKARTA - Cabang olahraga (cabor) padel menyumbang tambahan medali untuk Tim Indonesia dalam Asian Games 2026. Prestasi itu diraih dari ganda putri Novela Putria/Beatrice Gumulya.

1. Novela Putria/Beatrice Gumulya Raih Perunggu

Ganda putri Indonesia mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshe dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Jepang, Sabtu (3/10/2026).

Padel masih akan menambah medali untuk Tim Indonesia. Hal itu dikarenakan ganda putri Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani akan melawan wakil Jepang Saki Tsukomoto/Kare Tokumoto dalam laga final, Sabtu (3/10/2026).

Ganda putri padel Novel Putri Beatrice Gumulya raih perunggu (timindonesiaofficial)

Tambahan prestasi itu membuat Tim Indonesia sudah mengumpulkan 36 medali. Rinciannya, lima medali emas, delapan perak, dan 23 perunggu.

Lima medali emas diraih atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulutangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65 kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulutangkis. Tentunya hasil itu buah kerja keras para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Tim Indonesia masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan ajang tersebut masih akan berlangsung sampai 4 Oktober 2026.

(Erha Aprili Ramadhoni)

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