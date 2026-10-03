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Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Raih Pole Position Kalahkan Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |11:53 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Raih Pole Position Kalahkan Marc Marquez
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Raih Pole Position Kalahkan Marc Marquez (Instagram/@89jorgemartin)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10/2026). Ia mengalahkan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. 

1. Jorge Martin Pole Position

Ia mencetak rekor tercepat putaran dengan 1 menit 42,371 detik. Dengan catatan waktu itu, ia  menggagalkan upaya rival perebutan gelar, Marc Marquez, untuk meraih pole position dengan selisih 0,110 detik. 

Para pembalap bersaing ketat pada sesi ini. Hal ini bisa dilihat selisih waktu dari 7 posisi pembalap teratas hanya 0,298 detik.

Posisi ketiga ditempati pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta. Ia hanya terpaut 0,122 detik dari pole position.

Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin di MotoGP Jepang 2026 (Instagram/@89jorgemartin)
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin di MotoGP Jepang 2026 (Instagram/@89jorgemartin)

Rekan setim Jorge Martin, Marco Bezzecchi harus puas di posisi keempat dengan selisih 0,159 detik. Ia memimpin baris kedua di depan pembalap Gresini Ducati Alex Marquez, serta pembalap VR46, Fabio di Giannantonio.

Pembalap Tech 3 KTM, Enea Bastianini menempati posisi ketujuh, diikuti Raul Fernandez, yang sebelumnya lolos dari Kualifikasi 1 bersama rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Rookie Honda, Diogo Moreira, melengkapi baris ketiga di posisi kesembilan. Ia berada di depan rekan setimnya Johann Zarco yang sempat mengalami kecelakaan.

Sementara itu, pembalap tuan rumah, Ai Ogura, harus beralih menggunakan satu motor setelah kecelakaan di sesi latihan terakhir. Ia akan memulai balapan dari posisi kesebelas, tepat di depan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo.

 

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