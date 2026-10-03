Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2026 di Malaysia: Max Verstappen Raih Pole Position Perdana Musim Ini

Hasil Kualifikasi F1 GP Bahrain 2026 di Malaysia: Max Verstappen Raih Pole Position Perdana Musim Ini (@maxverstappen1)

JAKARTA - Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, meraih pole position pada sesi kualifikasi F1 GP Bahrain 2026 di Malaysia, Sabtu (3/10/2026). Sementara pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, berada di urutan kedua.

1. Max Verstappen Pole Position

Ini merupakan pole position pertama Max Verstappen sepanjang F1 2026, melansir Crash. Terakhir kali Max Verstappen meraih pole position adalah pada F1 GP Uni Emirat Arab 2025.

Lewis Hamilton menempati posisi kedua dalam kualifikasi untuk Ferrari. Ia akan memulai balapan berdampingan dengan rival lamanya itu. Duel klasik antara Verstappen dan Hamilton pun berpotensi terjadi pada balapan utama di Sirkuit Sepang nanti.

Lewis Hamilton

Isack Hadjar menempati posisi ketiga dalam kualifikasi. Namun, pembalap Red Bull tersebut terkena penalti posisi grid, sehingga posisinya akan mundur lebih jauh ke belakang.

Meski menempati posisi keempat dalam kualifikasi, pembalap Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, akan memulai balapan dari posisi ketiga.

Charles Leclerc melengkapi posisi lima besar di Q3. Namun, ia akan memulai balapan dari posisi keempat.

Sementara itu, kedua pembalap McLaren menempati posisi berdekatan. Lando Norris di posisi keenam dan Oscar Piastri di posisi ketujuh.

Di sisi lain, pembalap Mercedes AMG Petronas, George Russell, harus puas menempati posisi kedelapan dalam kualifikasi dan akan memulai balapan dari posisi ketujuh.